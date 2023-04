LunaLotte viert vijfjarig bestaan met VIP-avond in Kortrijk: “Ik ontwerp juwelen met een persoonlijk verhaal”

Juwelenontwerpster en edelsmid Lieselot Geeregat (40) uit Gullegem is toe aan de vijfde verjaardag van haar juwelencollectie LunaLotta. Ze laat dit gebeuren niet zomaar passeren, maar zette hierrond op vrijdag 5 mei een VIP-avond op in Mozaïek Kortrijk.

De Gullegemse uit de Torrestraat was achttien jaar lang actief als zelfstandig grafisch vormgever. Daarmee stopte ze begin 2022 om zich ten volle te wijden aan haar ambacht van edelsmid. “Zo’n tien jaar geleden volgde ik een eerste cursus en ik was meteen verkocht”, vertelt ze dolenthousiast. “Ik wist het meteen toen ik met een vijl aan de slag ging: dit was mijn ding.”

Juwelen met persoonlijk verhaal

Geleidelijk aan ontwikkelde ze haar eigen stijl, tot ze vijf jaar geleden LunaLotta als juwelenmerk in de markt zette. Het succes groeide, net als het aantal juwelen en de diversiteit aan opdrachten. Ondertussen heeft ze al een honderdtal juwelen op maat of uit collectie gemaakt. En heeft ze haar grafisch werk gestopt.

“Als edelsmid ontwerp ik juwelen met een persoonlijk verhaal. Dat doe ik zowel voor de collecties die ik vervaardig als voor maatwerk op vraag van klanten”, legt Lieselot uit. “Vaak hebben de persoonlijke verhalen een sterke emotionele waarde. Voor mij voelt het echt als een geschenk om elke dag naar de persoonlijke verhalen te mogen luisteren. Daar krijg ik zoveel voldoening van. Ieder persoon is zo verschillend. Vaak zijn die verhalen echte mijlpaalmomenten uit die mensen hun leven. Ik mag ze in een juweel gieten, meestal op een cruciaal moment in hun leven: zoals trouwringen, rouwjuwelen, herinneringsjuwelen voor een heel bijzonder moment.”

Naast dat maatwerk is er ook een eigen collectie, zoals ze zelf zegt voor bijzondere dames of mannen. Persoonlijkheid is het belangrijkste stijlkenmerk van de juwelen.

Wie het zich kan veroorloven, kan er ook een uniek sieraad bekomen waarin damaststaal verwerkt zit. Dat heeft ze voor een groot stuk te danken aan haar man Clem Vanhee. Die is messensmid en maakt messen van damast van heel hoge kwaliteit. Lieselot gebruikt de restjes van zijn productie om ze te recycleren en in haar sieraden te verwerken. In combinatie met zilver, goud en edelstenen resulteert dat in juwelen die je nergens anders vindt. “Ze zijn niet alleen mooi, maar ook duurzaam en ethisch verantwoord”, klinkt het overtuigd.

Best Jeweller Designer

LunaLotta won ondertussen in 2019 de award voor Best Jeweller Designer in de Wedding Industry Awards en draagt ook de benoeming tot erkend ambacht omdat alle juwelen compleet met de hand zijn gemaakt en honderd procent Belgisch fabricaat. Lieselot draagt sinds juni 2022 ook de titel als laureaat ambachtsvrouw.

Tijdens het verjaardagsevent in Kortrijk, op 5 mei van 18 tot 23 uur, krijgen aanwezigen een visuele geschiedenis van vijf jaar LunaLotta te zien, presenteert Lieselot haar eigen persoonlijke collectie en wordt ook de sluier gelicht van een nieuwe collectie voor het publiek. Drankjes en hapjes zullen ook niet ontbreken.

Wie er bij wil zijn, kan reserveren op 0494/15.47.23 of via lieselot@lunalotta.be. Dit kan tot en met 29 april. Via deze weg kan ook een atelierbezoek worden geregeld. (AV)