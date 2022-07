Ludwig en Kristien stoppen met Kiplekker in Izegem

Na 35 jaar namen Ludwig Vynckier en Kristien Vanysacker noodgedwongen afscheid van Kiplekker. De zaak in de Slabbaardstraat-Noord is gekend en geliefd bij menig Izegemnaar. Omwille van haar gezondheid lukt het voor Kristien niet langer om in de winkel te werken.

“Met heel veel spijt in het hart moesten we ermee ophouden”, vertellen Ludwig en Kristien (beiden 61) nadat ze vorige week maandag de deuren moesten sluiten van Kiplekker.

“Het komt natuurlijk heel plots waardoor er voorlopig nog geen overnemers zijn. Als er kandidaten zijn, mogen ze zich altijd melden. De beslissing werd anderhalve maand geleden genomen omwille van gezondheidsredenen. De ziekte sleept wel al een hele tijd aan. Al acht jaar raadt de dokter aan om te stoppen”, verduidelijkt Kristien.

“Ik heb nog lang op mijn tanden gebeten, maar het gaat niet meer. De geuren en de chemische stoffen van parfums, poetsproducten en ontsmettingsmiddelen kan ik niet verdragen. Ook als het overgenomen wordt en ik hier blijf wonen, blijft dat een probleem.”

“Uit interesse kwamen we 35 jaar geleden eens een kijkje nemen. We besloten toen om de zaak over te nemen. De vorige eigenaars kenden we, want dat was verre familie. Eerst kwamen we een jaar meehelpen om alles te leren kennen. De zaak is sindsdien enorm gegroeid en er is veel veranderd. De oorspronkelijke winkel was in het gedeelte waar we nu wonen. Twintig jaar geleden kwam de nieuwe winkel er”, zegt Kristien.

“De naam spreekt voor zich. We verkopen hier al jaren allerlei kipproducten en divers gevogelte. Het is een familiezaak en een familiezaak moet je samen kunnen runnen. Dat hebben we lang geprobeerd, maar nu komt er toch een eind aan. We hebben doorheen de jaren heel wat vaste klanten gekregen. Sommigen komen al 35 jaar.”

Pensioen

“We willen graag onze klanten bedanken voor het vertrouwen die we kregen. We kijken dan ook positief terug op onze jaren met Kiplekker. We hebben het altijd met liefde en heel graag gedaan. Ook periodes waar het moeilijker was in de vleesindustrie hebben we goed doorstaan. Hoe het nu verder moet, weten we nog niet. Concrete plannen hebben we nog niet gemaakt. Ik had nooit gedacht dat ik nog een andere job zou moeten zoeken, alvorens op pensioen te kunnen gaan”, zegt Ludwig. “Op de één of andere manier moet ik die nog zien te overbruggen.”

