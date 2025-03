Ludus Magnus combineert moderne privégym met loopwinkel op Gemeenteplein in Knokke-Heist: “Hier tillen mensen sportieve ambities naar hoger niveau”

Op het Gemeenteplein in Knokke-Heist opent een gloednieuw concept van Diego Poppe (36) van Ludus Magnus de deuren. De personal coach is al enkele jaren een begrip in de kustgemeente en opent nu een nieuwe vestiging mét hypermoderne private gym en een running shop. “We willen dé plek zijn voor iedereen die zijn sportieve ambities naar een volgend niveau wil tillen”, zegt Poppe.

In Knokke-Heist hoeft ‘coach Poppe’ nog weinig introductie. Diego startte zo’n tien jaar geleden als personal trainer aan de kust en groeide doorheen de jaren uit tot een begrip en vooral een naam om op te bouwen. Niet alleen figuurlijk, maar bovenal letterlijk. Want behalve recreatieve sportievelingen vinden ook topsporters de weg naar coach Poppe om hun fysieke conditie op punt te stellen.

Ludus Magnus

En zeggen dat het tien jaar geleden kleinschalig begon. Diego trok van deur tot deur als coach en zijn succes steeg stelselmatig. In 2021 bundelde Poppe al zijn activiteiten onder de naam Ludus Magnus. Het doel? Doelgericht trainen met een aanpak die bij de klant past, aangepast aan elk individu. En dat zowel binnen als in een buitengym. Op die manier groeiden Ludus Magnus en hun vijf coaches uit tot de absolute referentie op vlak van personal training. “Nu komt daar een nieuwe vestiging op het Gemeenteplein bij”, zegt Diego, die nauw samenwerkt met zijn vennoot Jérôme en echtgenote Gianna Piretti.

Hoogtestages simuleren

Om de volgende stap te zetten, zochten ze extra ruimte. Dat vonden ze op het Gemeenteplein. “Wat de mensen hier mogen verwachten? Een private gym met een aantal hypermoderne machines in de eerste plaats. Zo kunnen we bijvoorbeeld hoogtestages tot 4.200 meter simuleren. Maar we kunnen ook een volledige bodyscan doen. Dat meet het lichaam tot in detail op en geeft ons een nog beter inzicht om mee aan de slag te gaan. Dat alles koppelen we aan een running shop”, zegt Diego. “Trainen doe je bij ons steeds privé. Het pand was daarvoor alleen wat te groot. In zo’n grote ruimte alleen maar met twee sporten zou de gezelligheid niet ten goede komen. Dit bleek de ideale combinatie. We mogen trouwens trots aankondigen dat we in Knokke-Heist de exclusieve verdeler zijn van gereputeerde merken als Saysky en Hoka.”

Voor de duidelijkheid: het is en blijft een private gym. Maar wel voor een brede waaier aan sportievelingen. “We willen dé plek zijn voor iedereen die zijn sportieve ambities naar een volgend niveau wil tillen”, besluit Diego Poppe ambitieus. (MM)