Lucky Duckling honing, een bij-zondere winkel in Sijsele: “Steeds meer vraag naar een fysieke winkel”

Liefhebbers van honing- of mededrankjes én de fantasy-cultuur kunnen vanaf 1 februari terecht bij de Lucky Duckling in de Veldstraat 36. “Samen met mijn tweelingzus Lynn heb ik al sinds 2021 een webshop maar er kwam steeds meer vraag naar een fysieke winkel”, zegt Nele Vandecasteele.

Nele Vandecasteele (32) zet met de steun van haar tweelingzus Lynn een nieuwe stap met haar bedrijfje Lucky Duckling.

Noorse mythologie

Na de webshop en de aanwezigheid op heel wat fantasy-evenementen is er nu ook een fysieke winkel in Sijsele. Die opent de deuren op zaterdag 1 februari in de Veldstraat 36. “Dit is, althans voorlopig nog, een bijberoep. Mijn zus werkt als kinderverzorgster bij enkele scholen in Assenede en ik zelf ben administratief medewerker bij de sportdienst van Stad Brugge”, vertelt Nele. “We zijn allebei al lange tijd liefhebber van honingdrankjes zoals mede en de hele cultuur waarin dit aan bod komt. In januari 2021 zijn we van start gegaan met een webshop waar honingdrank, honingsnoepjes, en aanverwante producten verkocht worden. Daarnaast trokken we ook vaak naar beurzen en evenementen met onze producten. Zoals naar FACTS in Gent bijvoorbeeld, de bekende beurs die door duizenden liefhebbers van sciencefiction-, strip-, fantasy- en animeliefhebbers wordt bezocht. Vooral in de Noorse mythologie worden veel zaken gegeten en gedronken die met mede en honing te maken hebben.”

Nele en Lynn organiseerden ook workshops rond het zelf, op kleine schaal, maken van honingbier en andere producten. Dit bij mensen thuis of in een afgehuurd zaaltje. “Maar we kregen steeds meer de vraag naar een fysieke winkel en een ruimte om samen te komen met gelijkgestemden”, gaat Nele verder. “Ik woon in een appartementsgebouw in de Veldstraat waar tot voor kort vooraan in het gelijkvloers een tandartsenpraktijk huisde. Maar die praktijk is verhuisd naar een grote nieuwbouw elders in Sijsele. Zo heb ik die ruimte dus kunnen huren om er een winkel in te richten.”