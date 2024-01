Luchthaven Oostende-Brugge ziet passagiersaantallen opnieuw stijgen in 2023

Het afgelopen jaar verwelkomde Luchthaven Oostende-Brugge 386.000 passagiers, een stijging van 4,6% ten opzichte van 2022. In 2023 heeft de luchthaven ook belangrijke stappen gezet op het vlak van vrachtvervoer, General Aviation en innovatie. “Te midden van wereldwijde uitdagingen bewijzen we elke dag opnieuw de economische meerwaarde die onze luchthaven biedt”, zegt CEO Eric Dumas.

In 2023 verwelkomde de luchthaven 386.387 passagiers. Dat is een lichte stijging met 4.6% in vergelijking met 2022. “We hebben een succesvolle periode achter de rug”, aldus CEO Eric Dumas. “In 2023 voegden we Antalya terug toe aan het vluchtaanbod. Dit gaf een positieve impuls aan de passagierscijfers. We nemen dit jaar de Egyptische bestemmingen Sharm El Sheikh en Hurghada opnieuw op in ons aanbod.”

Reizigers zullen in 2024 kunnen kiezen uit veertien bestemmingen. De luchthaven zet zich actief in om het aantal bestemmingen verder uit te breiden.

Investeren in cargo activiteiten

Wat betreft vrachtvervoer rapporteert de luchthaven een vrachtvolume van 33.000 ton, wat aanzienlijk lager is dan 2022 (51.000 ton, red.). “Na enkele bijzonder sterke jaren in het vrachtvervoer, hebben economische ontwikkelingen wereldwijd geleid tot een afname in de vraag naar luchtvracht. Door de toename van het aantal passagiersvluchten werden ook minder vluchten met enkel cargo aan boord uitgevoerd”, legt CEO Eric Dumas uit. “Deze daling wordt in Oostende nog extra beïnvloed door het plotse vertrek van Qatar Airways Cargo in april 2023.”

Ondanks deze verwachte terugval blijft de luchthaven investeren in haar cargo activiteiten. In 2023 werd de gloednieuwe Versluys-cargoloods van 12.000 m² opgeleverd, die nieuwe mogelijkheden biedt voor de verdere ontwikkeling van vrachtactiviteiten. Momenteel is de luchthaven dan ook in gesprek met verschillende partijen om deze ruimte in 2024 verder te exploiteren en zo de positie van de luchthaven als vrachtluchthaven te versterken.

Knooppunt voor noodhulp

Het afgelopen jaar speelde de luchthaven een belangrijke rol bij het faciliteren van vluchten met hulpgoederen. Vanuit Oostende vertrokken meer dan twintig humanitaire missies naar bestemmingen zoals Turkije, Libië en Gaza. De luchthaven toont hiermee haar betrokkenheid bij internationale hulpinspanningen en stelt haar faciliteiten ter beschikking om snel en efficiënt in te spelen op dringende humanitaire behoeften. Deze samenwerkingen hebben de luchthaven verder gepositioneerd als een belangrijk knooppunt voor noodhulp naar de rest van de wereld.

General Aviation en innovatie

Het afgelopen jaar heeft de luchthaven ook belangrijke vooruitgang geboekt op het gebied van General Aviation (d.w.z. alle niet-geregelde commerciële burgerluchtvaart, variërend van zakenvluchten tot recreatieve luchtvaart, red.). In 2022 werden twaalf nieuwe loodsen voor General Aviation in gebruik genomen. Tegen eind 2023 was 75% hiervan verkocht of verhuurd. Deze faciliteiten hebben niet alleen de bestaande activiteiten versterkt, maar trekken ook nieuwe spelers aan in de luchtvaartsector. “In lijn met onze focus op innovatie zijn we een samenwerking aangegaan met Vives en Drone Dock, waarmee we inspelen op de groeiende mogelijkheden van drone-technologie en meewerken aan het offshore windenergie project van DIOL”, voegt Eric Dumas toe.

Renovatie runway en taxiway

Van 25 januari tot 27 maart zal de luchthaven gesloten zijn vanwege renovatiewerken aan de start- en landingsbaan (runway, red.) en de taxiway. Deze tijdelijke sluiting stelt de LOM, de beheerder van de infrastructuur van de luchthaven, in staat om de infrastructuur te verbeteren en de veiligheid van alle operaties te waarborgen. De renovatie van de runway en taxiway zullen met name bij grotere vliegtuigen zorgen voor een aanzienlijke geluids- en CO2-reductie, omdat deze toestellen minder motorkracht nodig zullen hebben. “Vanaf eind maart staan we klaar om onze passagiers opnieuw te verwelkomen en kijken we uit naar een succesvolle voortzetting van onze activiteiten”, besluit Eric Dumas.