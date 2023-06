Luchthaven Oostende-Brugge verwelkomde een recordaantal passagiers in mei

Nooit eerder reisden in de maand mei zoveel passagiers via Luchthaven Oostende-Brugge. 41.682 om precies te zijn. Dat is 30% meer dan in mei 2022 en zelfs 1,2% boven het resultaat van 2019. “Onze regionale luchthaven blijft aan populariteit winnen”, zegt CEO Eric Dumas.

Van alle passagiers die in mei via Luchthaven Oostende-Brugge reisden, reisden er meer dan 39.500 met TUI fly. Het aantal TUI fly passagiers steeg met 32% ten opzichte van vorig jaar, en is met 13% gestegen ten opzichte van 2019. Voor het eerst sinds 2019 kunnen passagiers weer naar Antalya (Turkije) vliegen. Met bijna elke stoel geboekt vorige maand, was de herstart van deze route een groot succes.

“We zijn blij om te zien dat zoveel passagiers de weg naar onze luchthaven weten te vinden. De afgelopen maand konden reizigers kiezen uit 12 bestemmingen. Meer dan 90% van alle stoelen waren geboekt. Onze regionale luchthaven blijft aan populariteit winnen”, zegt CEO Eric Dumas.

Met korte wandelafstanden, nabijgelegen parkings en korte wachttijden is Luchthaven Oostende-Brugge in staat om reizigers te overtuigen te kiezen voor een regionaal vertrek. “Reizigers zijn steeds meer op zoek naar alternatieven voor drukke luchthavens en onze luchthaven verzekert de passagiers van een stressvrij vertrek. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat reizigers hun vakantie hier op de luchthaven kunnen beginnen”, besluit Dumas.

De luchthaven verwacht dat het aantal passagiers de komende maanden zal blijven groeien. Reizigers kunnen deze zomer kiezen uit 13 bestemmingen. Alle bestemmingen kan je terugvinden op: www.ost.aero/bestemmingen