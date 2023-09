Luc Tack ontwikkelt nieuwe KMO-zone op terrein van Jules Clarysse nv in Pittem: “Interessant voor plaatselijke bedrijven die willen groeien en uitbreiden”

Luc Tack, ceo van Picanol in Ieper, maakte vandaag bekend dat hij een nieuw KMO-park gaat bouwen op de terreinen van Jules Clarysse nv in Pittem. Dankzij een herlokalisatie van de productieactiviteiten van Jules Clarysse, producent van kwalitatief interieurtextiel, starten eind dit jaar de werkzaamheden voor het nieuwe Clarysse Business Park. Het Clarysse Business Park wordt de perfecte uitvalsbasis voor bedrijven die een uitstekende bereikbaarheid en toegankelijkheid wensen te combineren met een sterke lokale verankering. De nieuwe KMO-site in Pittem zal een modern en hoogwaardig aanbod van 38 loodsen met een oppervlakte van 90 m² tot 488 m² herbergen die gebouwd worden op een perceel van ongeveer 1,5 ha. Met de nieuwe KMO-zone wil Luc Tack inspelen op de stijgende vraag van zonevreemde, lokale ondernemers om zich lokaal te huisvesten en te verankeren.

De geschiedenis van Clarysse in Pittem gaat terug tot 1953, toen Jules Clarysse een weverij startte die uitgroeide tot de Europese leider in de productie van bad- en keukenhanddoeken. Sinds 2017 is Clarysse onderdeel van de Love Home Fabrics groep – een internationale groep voor interieurtextiel in handen van de familie Tack-Clarysse. Door de overname van matrassenproducent Latexco (Tielt) in december 2022 door Luc Tack, werden de activiteiten van Clarysse in het voorjaar van 2023 verhuisd naar een andere productielocatie van de groep in Oostrozebeke. Omgekeerd werd de assemblage-productie van Latexco in Pittem ondergebracht.

“We zijn erg trots om het Clarysse Business Park te kunnen presenteren. Het nieuwe bedrijvenpark is met zijn aantrekkelijke locatie, uitstekende bereikbaarheid via belangrijke toegangswegen en goede infrastructuur een uiterst interessant project voor plaatselijke bedrijven die willen groeien en uitbreiden, én dat willen combineren met een lokale verankering. Deze ontwikkeling biedt ruimte aan nieuwe ondernemingen, waardoor de lokale economie een boost krijgt en de tewerkstelling in de regio Pittem toeneemt. Hierdoor kunnen inwoners kiezen om dichter bij huis te werken en lange woon-werkverplaatsingen beperken”, verklaart Luc Tack.

Modern en hoogwaardig aanbod

De nieuwe KMO-site zal een modern en hoogwaardig aanbod van KMO-units herbergen. Zo zullen er 38 loodsen met een oppervlakte van 90 m² tot 488 m² gerealiseerd worden, verdeeld over vijf gebouwen. De units hebben één of meerdere vaste parkeerplaatsen en worden perfect ontsloten met private wegenis.

Er wordt ook extra aandacht besteed aan natuur- en waterbeheer, zo maken een riante groenbuffer en doordachte infiltratiemogelijkheden het geheel af. De units worden standaard casco opgeleverd, waardoor ze volledige aanpasbaar zijn aan persoonlijke bedrijfsbehoeften. Bovendien kunnen verschillende units samengevoegd worden, waardoor de mogelijkheden quasi eindeloos zijn.