Luc Rosseel zwaait af als directeur van De Oesterbank in Oostende: “Mensen ontslaan was voor mij het zwaarste”

Na veertig jaar aan het roer van maatwerkbedrijf De Oesterbank in Oostende te hebben gestaan, werd algemeen directeur Luc Rosseel (65) vorige week door zijn 500 werknemers uitgezwaaid. Rosseel stond aan de wieg van werkgeversassociatie Lavoro en deed het bedrijf groeien van 40 naar 500 werknemers en van 1.000 vierkante meter naar 70.000 vierkante meter.

Luc Rosseel was amper 25 jaar toen hij voor het eerst de deuren van De Oesterbank binnenwandelde. Hij werkte in Zottegem en zijn lief werkte in Oostende. En aangezien je de liefde achtervolgt, leek de logische stap dat Luc in Oostende werk zou zoeken, want daar leek de kans om werk te vinden, iets groter. “In De Oesterbank stond er een vacature open voor een technisch bediende”, opent Luc. “Ik heb me kandidaat gesteld en werd na een selectieprocedure aangeworven. Doch, het toeval wou dat de toenmalige directeur van het bedrijf ziek werd en ik gevraagd werd om als algemeen directeur het bedrijf te leiden. In oktober van datzelfde jaar werd ik zo vanuit het niets algemeen directeur van een bedrijf waar 40 werknemers tewerkgesteld waren. Eigenlijk waarnemend directeur in afwachting van de officiële benoeming, maar ik kreeg het bedrijf in handen.”

Automobielsector

Aanvankelijk werden in het bedrijf enkel kleine ambachtelijke werkjes gedaan, wat typisch was voor een beschutte werkplaats. Maar de subsidies wijzigden en dat deed het geweer van schouder veranderen. Er moest al meer in de richting van het industriële gedacht worden. Zo werd een joint venture aangegaan met een bedrijf uit Tielt om voor de automobielsector aan de slag te gaan. Zo is het bedrijf sterk gaan groeien. “Onze grootste klanten waren Toyota, Volkswagen en Honda”, vervolgt Luc.

“Wij maakten hier de ventilatieroosters voor in het dashboard. Dat deden we 20 jaar lang. We groeiden telkens mee met de vraag. Het ging snel: er kwamen nieuwe gebouwen bij en het een bracht het ander mee. De automobielsector is een heel moeilijke sector. De klanten zijn een van de strengste en moeilijkste klanten die je kan hebben. Maar je leert er ook het meeste uit. Het was ook de basis om gemakkelijker bij andere grote bedrijven binnen te geraken. We zijn dan ook een afdeling gestart in Nieuwpoort. En wat later kwam het maatwerkdecreet eraan, waardoor onze collega’s aan de Oostkust geen overlevingskansen zagen in de nieuwe wetgeving en zo kwam er ook een afdeling van De Oesterbank in Blankenberge. Zo bewandelen we de hele kust.”

Volwaardig werk

In De Oesterbank werken volgens Luc heel bekwame mensen. “Mensen hebben daar een verkeerd beeld van”, weet Luc. “Het is een hele evolutie. Mensen denken dat het hier om bezigheidstherapie draait. Laat ons zeggen dat dat 40 jaar geleden misschien nog een beetje het geval was. Mensen hadden een tegemoetkoming en kregen er van ons nog iets bij. Maar die wetgeving is sterk veranderd en die mensen hebben een waardig inkomen. Wij krijgen dan wel subsidies om het rendementsverlies bij te leggen en om te automatiseren om dergelijke werken aan te kunnen. Maar dit is volwaardig werk. Onze klanten eisen hoge kwaliteit en een leveringstijd en daar moeten wij aan voldoen. Die mensen leveren hier schitterend werk. Onze uitdaging is om mee te gaan met de marktevolutie en toch die mensen maximale tewerkstellingskansen te bieden. Ik heb het altijd tof gevonden om met die mensen te werken. Ze hebben hun hart op de tong, zowel positief als negatief. En dat siert hen. Het zijn mensen met bagage en als ze kunnen werken, dan zijn ze heel blij.”

Ik ben jong en ambitieus en wil de Oesterbank verder uitbouwen – Wouter Desplenter, nieuwe algemeen directeur De Oesterbank

Luc Rosseel stond ook aan de wieg van de overkoepelende werkgeversassociatie van drie maatwerkbedrijven Lavoro, halverwege 2020. “Lavoro is van belang om verder te kunnen uitbreiden”, legt Luc uit. “Zowel De Oesterbank, de Kringwinkel Kust en Duinenwacht – de drie maatwerkbedrijven binnen Lavoro – hebben een contingent en we zitten momenteel aan het plafond daarvan. De uitbreiding loopt politiek heel traag en via Lavoro konden we een omweg maken en zo 50 mensen een job bieden die dan verdeeld konden worden onder de drie betrokken maatwerkbedrijven. Lavoro is voor ons een mogelijkheid om uit te breiden, maar ook een kennisdeling voor de collega’s.”

Automatisaties

We vroegen Luc ook naar zijn belangrijkste verwezenlijking. “Ik denk dat de automatisaties in 2006 wel de belangrijkste zijn geweest. Mensen met de meest beperkende mogelijkheden konden vanaf dan de machines bedienen en zo toch een heel belangrijke job uitvoeren binnen het bedrijf. Dat was een hele uitdaging, maar we zijn er wel in geslaagd.”

We vroegen echter ook naar een negatief moment in de carrière van de algemeen directeur. “Dat was het verlies van de automobielsector, ongetwijfeld. Dan hebben we collectief ontslag moeten doen. Normaal zouden we ruim 90 mensen afdanken, maar dat hebben we uiteindelijk kunnen beperken tot vijf. Dat is een moeilijk moment geweest. Mensen ontslaan is nooit leuk. Het verlies van de automobielsector kwam er doordat de hele sector naar de lageloonlanden verhuisde.”

Nieuwe directeur

De toekomst van de maatwerkbedrijven ligt volgens de afscheidnemend directeur in handen van de bedrijven zelf. “Het hangt allemaal af van hoe men de strategie zal uitschrijven. Ik geloof 100 procent in de strategie en de toekomst van De Oesterbank”, besluit Rosseel. En die toekomst ligt nu in handen van Wouter Desplenter (35). Hij wordt op 1 januari de nieuwe algemeen directeur van de Oesterbank. “Ik werk hier nu vier jaar en doorliep verschillende afdelingen om uiteindelijk de stap te zetten naar de hoogste stoel”, zegt Desplenter. “De overgang is ondertussen al vier maanden bezig. Ik kreeg de bevoegdheden van Luc op 1 september al in handen. Het is vooral belangrijk om het goede werk van Luc verder te zetten. Ik ben jong en ambitieus en wil de Oesterbank verder uitbouwen.”