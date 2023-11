Luc Glorieux krijgt Durver en Doener-prijs op Dag van de Ondernemer

Op de Dag van de Ondernemer werd Luc Glorieux (81) gehuldigd als ‘Durver en Doener’. Glorieux is de stichter van de bus-en touringcarbeurs die in 1971 voor het eerst georganiseerd werd.

Op vrijdag 17 november viert Unizo het ondernemerschap met ‘De Dag van de Ondernemer’. Vrijdagochtend vertrok een Unizobus vol ondernemers voor een inspirerende toer bij Roeselaarse bedrijven. ’s Avonds is er op de nieuwe site van gastbedrijf Marker een netwerkevenement in ware festivalsfeer. Een van de hoogtepunten van de dag is ook de jaarlijkse uitreiking van de ‘Durver en Doener’. Die prijs werd voor de zevende keer uitgereikt. De prijs ging dit jaar naar Luc Glorieux. Hij treedt in de voetsporen van Rik De Nolf van Roularta, Donald Muylle van Dovy, Patrick Lefevere van wielerploeg Deceuninck Quick-Step, Michel Soubry van de firma Soubry, Conny Vandendriessche van Accent Jobs en Patrick Maselis van het bedrijf Maselis.

Luc Glorieux is de stichter van Busworld, het bedrijf dat in 1971 het levenslicht zag en zich focust op de organisatie van bus-en autocar beurzen. Het idee om gespecialiseerde beurzen te organiseren voor de busindustrie ontstond toen hij werkte als secretaris-generaal bij de beroepsvereniging van Vlaamse autocar-en autobusbedrijven. “Luc Glorieux is niet alleen een pionier in zijn vakgebied, maar ook een ware durver en doener die tegen de stroom in durft te gaan. Zijn vermogen om een internationaal platform te creëren dat busindustrie verbindt en inspireert verdient erkenning en waardering”, aldus Isabel Lapeirre, voorzitter van Unizo Roeselare. Glorieux kreeg vrijdagmiddag een kunstwerk gemaakt door kunstenaar Kornul.