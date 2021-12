Louise en Liesa openen babywellness ‘Deux Elles Bébé’ in Diksmuide:“Warmte, geborgenheid en rust staan hier centraal”

Nieuw in Diksmuide en uniek in de Westhoek: wellness voor baby’s. Louise Detollenaere (27) en Liesa Boffel (28) zijn beiden kinderverpleegkundigen en volgden een opleiding babymassage. Recent openden ze samen de babywellness ‘Deux Elles Bébé’ in de Kiekenstraat 16.

“In onze praktijk kunnen ouders, grootouders en andere familieleden met een baby vanaf 2 weken voor een ontspannend moment terecht. Hierbij staan staat rust, warmte en geborgenheid centraal”, vertelt Louise Detollenaere. “We streven ernaar om een ‘feel good moment’ te creëren, met daarbij het voordeel dat het ook op de gezondheid van de baby effect heeft.”

Naast babymassage wordt er ook hydrotherapie gegeven en kunnen alle producten, die gebruikt worden tijdens een sessie, worden aangekocht om thuis te gebruiken. “Wat wij bieden helpt bij huilbaby’s bij reflux, krampen, constipatie, mentale en motorische ontwikkeling van de baby en versterkt de band tussen ouder en kind”, legt Liesa Boffel uit. “Wij leren de mensen ook de massage aan zodat zij die thuis zelf kunnen gebruiken indien nodig.”

“Hydrotherapie of ook wel baby floating genaamd is een unieke manier voor je baby om zich door middel van een nekring gewichtloos en vrij in het water te bewegen. Het water heeft een aangename temperatuur van 37 graden.”

Originele geschenken

Naast de producten die gebruikt worden en te koop zijn worden ook nog verschillende dingen, gerelateerd aan de spa, aangeboden zoals een badcape, olie, fopspenen, zwempampers en dergelijke. Voor wie op zoek is naar een origineel geschenk voor babyshower, gender reveal, babyborrel enz. kan een waardebon of een cadeaupakket worden aangekocht.”

(AC)