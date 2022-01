Louis-Philippe verzekert toekomst van ’t Groendal in Roeselare: “Onze kaas in de ruimte was ongelooflijk uniek”

Johan Deweer en zijn echtgenote Dominique Steyaert van kaasboerderij ’t Groendal weten dat de toekomst van de zaak verzekerd is. Zoon Louis-Philippe heeft de liefde voor kaas van zijn ouders geërfd en is sinds 2021 medezaakvoerder van de kaasboerderij.

Wat is je vroegste herinnering aan kaas maken op ’t Groendal?

Louis-Philippe Deweer: “De allereerste keer dat ik zelf kaas heb gemaakt, was toen mijn pa geopereerd was aan zijn knie. Ik zat al in het hoger onderwijs en in de krokusvakantie kreeg ik mijn vuurdoop toen ik de eerste keer alleen kaas mocht maken. Maar ik heb van kleins af al veel geholpen op de boerderij, samen met mijn broer Carl-Victor: de kalveren naar binnen halen, vanaf een bepaalde leeftijd de koeien melken.”

Je hebt je droomjob gevonden?

“Eigenlijk wel. In 2017 zijn we volledig gestopt met ons melkvee, hebben we de stal volledig gestript en veranderd in een grote kaasmakerij. Carl-Victor had al aangegeven dat hij de kaasboerderij niet wilde verder zetten. Hij is afgestudeerd als veearts en zo kwam ik in de zaak. Ik leerde de stiel van mijn pa, liep stages in kaasmakerijen en volgde ook een kaasopleiding in Nederland.”

“Ik ben graag creatief met voeding bezig en probeer nieuwe dingen uit. Het is steeds een uitdaging want je hebt nooit onmiddellijk alles onder controle.”

Je werd niet onmiddellijk zaakvoerder van ’t Groendal?

“Ik heb eerst een jaar meegewerkt en veel geleerd. Vervolgens heb ik meer dan vier maanden in Frankrijk verbleven en meer dan vier maanden in de Verenigde Staten. Dat was in een talenschool om beter mijn Frans en Engels onder de knie te krijgen. In de zomer van 2018 ben ik teruggekeerd en ben ik opnieuw beginnen werken op ’t Groendal. In 2021 werd ik medezaakvoerder naast mijn ouders.”

Privé Geboren in Roeselare op 22 juni 1994. Louis-Philippe is single en woont op ’t Groendal in de Koolzaadstraat. Opleiding Lagere school op de Zilverberg en middelbaar in het VTI Roeselare (Industriële Wetenschappen). Hoger onderwijs: drie jaar Voedingsmiddelentechnologie (Vives Roeselare) en een jaar Bedrijfsadministratie (Vives Kortrijk). Na een jaar thuis werken, negen maanden naar Frankrijk en de VS om de talen aan te scherpen. Vanaf zomer 2018 opnieuw thuis en in 2021 medezaakvoerder van ’t Groendal. Vrije tijd Lopen, squash.

Jij hebt ’t Groendal meer op sociale media gebracht?

“Het werd digitaal inderdaad een beetje meer maar ik heb ook niet veel tijd over om onze Instagramaccount en Facebookpagina aan te vullen. We hebben nu een professioneel bureau onder de arm genomen die zich bekommert om onze website en Instagram. En Studio Arsène heeft voor de restyling van onder meer onze etiketten gezorgd.”

Er zit een strakke organisatie in het maken van jullie kaas?

“Wij maken onze kaas inderdaad in het begin van de week. We maken zo’n 25 verschillende soorten kaas, waarvan de meeste van koemelk zijn gemaakt maar we maken ook enkele geitenkaasjes. Naast ons drieën zijn er ook zeven medewerkers die mee helpen in de productie, met de rijping of bestellingen klaarmaken. Wanneer een kaas eetklaar is? Dat hangt af van soort tot soort: een witschimmelkaas zoals de Heerlijkheid van Rumbeke is klaar na een drietal weken terwijl een Oud Roeselare een jaar rijping nodig heeft en een Brokkel Oud Roeselare ongeveer twee jaar.”

Jullie hebben al heel veel medailles gewonnen op de World Cheese Awards?

“Inderdaad, maar dit jaar was toch de bijzonderste uitgave. We hebben negen medailles gewonnen waaronder een gouden medaille en zelfs een super gold medaille. Dat was met onze Barista, een kaas met een koffielaagje in het midden en die ook gewassen is met koffie. Van de 7.500 ingestuurde kazen krijgen er slechts 80 een super gold die recht geeft op de finale. En wij waren er dit jaar voor het eerst bij.”

Ook uniek was het feit dat jullie kaas twee keer werd gegeten in het internationale ruimte station ISS?

“Via de bekende kaasaffineur Van Tricht wordt onze kaas naar de Verenigde Staten uitgevoerd. Door een Amerikaanse importeur wordt die dan verdeeld in verschillende winkels in de VS. Een van die winkels was Houston Dairy Maids en die kaaswinkel mag leveren aan NASA. En dan komt het ongelooflijke in het hele verhaal: er liggen honderden kazen in die winkel en dan komt er precies op dat ogenblik een astronaut binnen die fan is van onze kaas! Shannon Walker heeft zelfs twee keer kaas van ons meegenomen in de ruimte: de ene keer in december en de andere keer in maart. Het ging om Brokkel en om Oud Roeselare.”

Dit zorgde voor een echte boost?

“We kregen de dag dat alles in het nieuws kwam al extra bestellingen, ook in Amerika want een lokaal televisiestation in Houston had er eveneens een reportage over gemaakt. Veel internationale bezoeken hebben we nog niet gehad op ’t Groendal maar we zullen daar in de toekomst werk van maken. Wel hebben we hier eens een groep internationale food-journalisten over de vloer gehad en één man uit Indonesië was zo onder de indruk van onze kaas dat hij een hele bol kocht. Een bol kaas van twaalf kilo, stel je voor! Ik vraag me nog altijd af hoe hij dit op het vliegtuig heeft gekregen.”

Blijven jullie in Roeselare?

“Ja, er is een gloednieuwe kaasmakerij en er is nog plaats genoeg. Trouwens, dit is ’t hof waar alles vier generaties geleden begon voor onze familie. En dat speelt ook mee.”

(PS)