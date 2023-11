Lotto Dstny werkt samen met MR Solar uit Zwevegem: “Deze samenwerking zal ons allebei naar een hoger niveau tillen”

Lotto Dstny verwelkomt MR Solar als nieuwe partner voor volgend jaar. Het Belgische bedrijf is internationaal een groeiende speler voor het opwekken van energie met zonnepanelen, het opslaan van energie met batterijen en het optimaliseren van energiebeheer. Met hun hoofdzetel in Zwevegem bouwde MR Solar ook een vestiging uit in Nederland. Daarnaast realiseerden ze reeds verschillende projecten in Duitsland en Spanje en focussen ze zich nu op een structurele internationalisering in de toekomst.

Duurzaam energiebeheer

Robin Maes, CEO van MR Solar, richtte het bedrijf in 2009 op en liet het samen met 200 medewerkers uitgroeien tot een specialist in zonnepanelen, laadapparatuur en warmtepompen zowel op de residentiële als de industriële markt. “In Nederland willen we verder uitbreiden, maar ook andere markten zoals bijvoorbeeld Frankrijk en Italië zijn een langetermijndoelstelling. We kozen ervoor om samen te werken met Lotto Dstny aangezien deze ploeg de langste geschiedenis heeft in de Belgische wielersport en het steeds zijn tweede adem vindt.”

Duurzaam energiebeheer is een andere belangrijke waarde voor MR Solar. In hun hoofdkantoor in België produceert het bedrijf vrijwel alle nodige energie met hun PV-installatie. Ook installeerden ze twee DC-snelladers waarmee medewerkers in een mum van tijd hun auto kunnen opladen. Aangezien deze openbaar zijn, kunnen medewerkers van andere nabijgelegen bedrijven of omwonenden ook gebruikmaken van de snelladers.

Vlotte overeenkomst

MR Solar sluit perfect aan bij de waarden en doelstellingen van Lotto Dstny, dat bevestigt ook Yana Seel, Chief Business Officer van Lotto Dstny: “De overeenkomst over de samenwerking verliep vrij snel met Robin en zijn team. Het is altijd een uitdaging om voor een nieuw project te gaan, we zijn enorm blij dat we MR Solar aan boord kunnen verwelkomen. Tegelijkertijd wil ik Xavier Dewulf, CEO van onze trouwe partner CAPS Energy, bedanken voor het delen van hun positieve ervaringen met MR Solar over allerlei mogelijke activaties binnenin Lotto Dstny en het wielrennen. Ik ben er zeker van dat deze samenwerking zowel het team als MR Solar naar een hoger niveau zal tillen.”