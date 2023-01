Lore Vanhauwaert maakt met ‘Bloem! Sweet Bakery’ droom waar

Wie gek is op zoete lekkernijen, is vanaf vrijdag een adresje rijker. Met Bloem! Sweet Bakery maakt Lore Vanhauwaert een langgekoesterde droom waar: een eigen winkel met themataarten, cupcakes en ander lekkers.

Een carrièreswitch van formaat. Daar waagt Lore Vanhauwaert (35) zich vanaf vrijdag aan. Ze studeerde ooit journalistiek, werkte jarenlang in Hema-winkels en was ook actief in de logistiek binnen de retail. Maar nu opent ze ‘Bloem! Sweet Bakery’, met specialisatie in themataarten en verschillende soorten gebak, zoals muffins en cupcakes.

“Toen we zeven jaar geleden dit huis kochten, dachten mijn man en ik al voorzichtig na over plannen om iets zelfstandigs te doen. Vroeger was hier een fietsenmaker gevestigd, dus het voormalige atelier kon zeker een nieuwe invulling krijgen”, vertelt Lore. “Doorheen de jaren is het idee gegroeid om iets met bakken te doen. Ik doe dat met veel passie, maar is dat wel genoeg? Mijn man vindt mijn bakkunsten fantastisch en moedigde me al heel lang aan.”

In 2019 stonden Lore en haar echtgenoot al eens op het punt om de bakkerij te openen. Maar toen sloeg de coronacrisis hard toe. “We hebben alle plannen meteen on hold gezet, tot eind 2021, wanneer het ergste voorbij leek.” Meteen volgde een ingrijpende verbouwing, waarbij het fietsenatelier omgetoverd werd tot een bakatelier en een winkel. “Met de nodige stress, want ik was nog altijd niet helemaal overtuigd. Mijn man vindt dat ik geen spijt mag hebben dat ik het niet geprobeerd heb.”

Wie bij ‘Bloem!’ langskomt – of een kijkje neemt op de website – vindt een ruim aanbod aan zoetigheden. Cupcakes zijn vanaf 2,5 euro per stuk te koop, zandkoekjes vanaf 1 euro met een naam of een tekstje erop. Een volledig gepersonaliseerde themataart is er voor 45 euro (6 personen) tot 160 euro (28 personen). “Ik ben heel transparant over de prijzen en besef dat het niet echt goedkoop is. Maar elke taart is wel maatwerk. Het neemt veel tijd in beslag”, zegt Lore.

Geen gewone bakkerij

Ze benadrukt ook dat ze geen gewone bakkerij is. “Ik heb geen opleiding als patissier genoten. Op het einde van de straat is er een fantastische bakkerij met de beste bokkenpootjes. Met hen ga ik de concurrentie niet aan. Ik kan en wil niet hetzelfde doen”, zegt Lore, die tegelijk hoopt dat veel mensen de weg vinden naar Bloem!.

“Iedereen is zeker welkom voor een themataart, maar ik hoop dat er ook klanten komen die gewoon goesting hebben in iets lekkers. Iedereen mag hier binnenstappen om een paar cakejes te halen.”

De winkel zal van dinsdag tot en met zondag geopend zijn, telkens van 9 tot 18 uur.

(PNW)