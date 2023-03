Lokaalmarkt Heule viert vierde verjaardag met brunch en livemuziek

Ter ere van hun vierde verjaardag kon je bij Lokaalmarkt Heule van een brunch genieten en proeven van allerlei lekkernijen via korte keten. Met 50 inschrijvingen was het Resto Lokaal volzet. Louis en Jolien brachten livemuziek, een mix van soul, pop en jazz.

Lokaalmarkt Heule organiseert regelmatig een brunch met lokale producten, meestal een keer per kwartaal. “Mensen maken zo kennis met de kwalitatieve producten van bij ons aan een eerlijke prijs. We promoten de korte keten en moedigen mensen aan om terug rechtstreeks bij de boer of producent aan te kopen. Daarnaast is de markt ook een beleving en sociaal gebeuren. Er is een bar en een kinderhoek met begeleiding. Je kan hier eerst gezellig samen ontbijten en daarna op het gemak aankopen doen terwijl de kinderen spelen”, zegt de nieuwe marktcoördinator Tracy Cheng (31). Zij treedt op als bruggenbouwer tussen producent, klant en vzw Stadsboerderij. De Lokaalmarkt hoopt nog verder uit te breiden met meer standhouders en een groter aanbod.

Lokaalmarkt Heule vindt elke zaterdag plaats in fabrieksgebouw Muster (Stijn Streuvelslaan 45 in Heule), van 9 tot 12 uur. Wie zich niet kan vrijmaken, kan steeds terecht op hun webshop. De bestelling wordt zonder meerprijs klaargezet aan de bar.