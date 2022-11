Logopediepraktijk Praatvoort viert 30-jarig bestaan

Op vrijdag 18 november 2022 vierde de logopediepraktijk Praatvoort haar 30-jarig bestaan. In 1992 startte Christel Patfoort (51) de logopediepraktijk in de Duinkerkestraat 26 in Nieuwpoort.

De praktijk breidde geleidelijk aan uit tot een groepspraktijk en in 2016 werd de naam gewijzigd naar de toepasselijke naam Praatvoort. Je kan er terecht voor taal-, spraak-, slik-, stem- en leerproblemen. Een topteam staat met veel enthousiasme voor je klaar. “Een team van toffe madammen zet elke dag hun beste beentje voor. Ze zijn vriendelijk, joviaal, begripvol, medelevend, ze hebben ellebogen en ze weten van aanpakken”, zegt Christel Patfoort over haar zes medewerksters. Het team van logopedisten bestaat uit: Christel Patfoort, diensthoofd sinds 1992, Robbe An, logopediste sinds 1986, Ellen Stellamans, sinds 1994, Sandra Dennequin, sinds 2001, Shayna Ramboer, sinds 2019, Emma Magherman, sinds 2020 en Lisa Geudens sinds 2021. “Om ons 30-jarig bestaan te vieren, zullen de cliënten getrakteerd worden op een verrassing. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in een duurzamer beloningssysteem. De kinderen zullen als beloning een gezelschapsspel kunnen ontlenen.”

Niet kunnen volgen

Eens een kind in de lagere school zit, leert het lezen, schrijven en rekenen. Sommige kinderen hebben daarbij een extra duwtje in de rug nodig. Een kind dat moeilijk meekan op school, kan gefrustreerd raken. Het gevoel van niet te kunnen volgen is nefast voor het zelfvertrouwen. “De kinderen van toen zijn nu volwassenen geworden die op hun beurt met hun kinderen bij ons langskomen. Dat is voor ons het bewijs dat ze zich hier goed voelden. We kunnen alleen maar heel erg trots zijn op ons team. Het geeft ons extra motivatie om op dezelfde manier verder te gaan”, besluit Christel. (PG)

Praatvoort: Duinkerkestraat 26 Nieuwpoort 058 23 06 63 info@praatvoort.be www.praatvoort.be