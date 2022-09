Logopedie- en duursportpraktijk samen feestelijk geopend

Op vrijdag 26 augustus werden de logopediepraktijk Taalvaart en de duursportpraktijk LOAD samen feestelijk geopend.

Beide praktijken zijn al geopend sinds 2021, maar door de coronacrisis was het wachten tot vorige week vrijdag om klanten, vrienden en bekenden te verwennen met een mooie rondleiding en een drankje en een hapje. Ook burgemeester Dirk De fauw kwam langs voor de opening.

De praktijken vestigden zich samen op de benedenverdieping van een modern woonproject langs de Vaartdijkstraat, aan het water dus, in Sint-Michiels.

Bij logopediepraktijk Taalvaart – let op de mooie naam – zorgen de enthousiaste logopedisten Sofie Burggraeve en Sophie Kerkchove voor een geschikt antwoord en een adequate behandeling rond problematieken zoals leer-, taal-, spraak- en slikstoornissen en dat zowel voor jong als oud. Naast goede collega’s zijn Sofie en Sophie trouwens ook nog eens al jarenlang goede vriendinnen.

Krachttraining

LOAD is dan weer de duursportpraktijk van Mylan Cappelier en Charlotte Kerckhove. Zij zijn er voor de duursporters die net dat ietsje meer zoeken. Je kunt in hun praktijk niet alleen terecht voor kinesitherapie maar ook voor krachttraining, lactaattesten, bikefitting, coaching en hun eyecatcher, de zwiftbar: fietsen op rollen met een hellingsimulator én een ventilator om de aanwezigheid van wind mee te geven in de oefeningen. (PDV)

Meer info: www.taalvaart.be – www.loadbrugge.be.