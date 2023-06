Logistics Center parel op de kroon van 30 jaar VM Tegels: “Klantenbestand groeide voorbije jaren fors aan”

In de bedrijvenzone Rodenbach-Zuid in Oostkamp zijn de contouren van het gloednieuwe Logistics Center van VM Tegels al duidelijk zichtbaar. Maandag vond de officiële voorstelling plaats in aanwezigheid van onder andere burgemeester Jan de Keyser. De verhuizing staat ingepland voor 17 juli. Aan het Logistics Center hangt een prijskaartje van zo’n 4 miljoen euro.

“In 2019 openden we onze nieuwe toonzaal met ondertussen 35.768 klanten in Vlaanderen. Voor mij was dat de slagroomtaart en daar zetten we nu met het Logistics Center de kers op. Dit is de parel op de kroon van 30 jaar VM Tegels”, aldus zaakvoerder Martin Vanhollebeke.

Voorraadbeheer

Het nieuwe Logistics Center is driemaal zo groot als de huidige stockageruimte in Kampveld, en dat is nodig. “Ons klantenbestand groeide fors aan in de afgelopen jaren. Hierdoor ontstond de nood aan optimalisatie van de verschillende goederenstromen. Natuursteen en keramische tegels vereisen immers andere opslagmethodes. Ook de tendens naar zeer grote formaten in keramiek van 6 mm dik vereist aanpassingen. Grotere aankooporders laten toe om betere prijzen te bedingen bij de leveranciers, en deze voorraden vragen ook plaats. Meer ruimte zal ons toelaten de voorraad efficiënter te beheren en ons verder toe te leggen op een klantgerichte aanpak”, luidt het.

De doorstroming van goederen wordt gekanaliseerd. Zo wordt er een aparte circulatie voorzien voor levering met vrachtwagens en het lossen van containers. Daarnaast zorgt een ander traject voor de vlotte verwerking van afhalingen. Bij de inrichting wordt nu al rekening gehouden met de mogelijkheid om in de toekomst het voorraadbeheer te digitaliseren. Professionele klanten zullen ook de klok rond kunnen afhalen.

Zonnepanelen en wadi’s

In het ontwerp van architect Danny Cabuy is ook rekening gehouden met de strengste normen inzake milieu en duurzaamheid. Op het dak komen zonnepanelen, en de opgewekte stroom zal ook kunnen gebruikt worden voor de toonzaal. Het regenwater wordt opgevangen op het terrein door enkele wadi’s. (CGRA)