Loft verrast met unieke collectie aan handgemaakte optische brillen en zonnebrillen

Eigenaar en stichter Tom Buysse (33) brengt na Gent, Antwerpen en Amsterdam zijn unieke collectie handgemaakte designer brillen naar Kortrijk. Het gezicht en filiaalverantwoordelijke van optiekzaak Loft in de Voorstraat is Lore Pyfferoen (39). “We trekken mensen net dat tikkeltje uit hun comfortzone.”

De ambitie om te starten met een brillenzaak is te vinden in Tom zijn jeugd. “Ik ben opgegroeid tussen de brillen. Mijn moeder heeft een optiekzaak in Beernem waar ik het vak leerde kennen. Ik ging af en toe met haar mee naar beurzen in het buitenland. De combinatie van mode, ondernemerschap, techniek en het paramedische sprak me enorm aan. Op een dag, tijdens de Gentse Feesten, zag ik een pand en heb de sprong gewaagd.”

“Ons concept past bij de kleine, maar trotse stad. De Kortrijkzaan leeft lokaal en koopt graag lokaal” – Tom

Tom startte Loft zeven jaar geleden in de Henegouwenstraat en opende drie jaar later een tweede filiaal in de Steenhouwersvest in Antwerpen. Kort daarop volgde Amsterdam. “Ik heb mijn winkels graag op mooie locaties, nu kwam Kortrijk in het vizier. Gent, Antwerpen en Amsterdam klinken wel spannend, maar Kortrijk moet zeker niet onderdoen. Ons concept past bij de kleine, maar trotse stad. De Kortrijkzaan leeft lokaal en koopt graag lokaal. We houden van het West-Vlaams karakter.”

Ambachtelijk design brillen

Zaakvoerder en ervaren optometrist Lore Pyfferoen is het gezicht van de zaak. “Onze duurzame brillen worden ambachtelijk gemaakt, een proces van drie tot zes maanden. Hier vind je geen grote modemerken, maar coole en originele designs. Sinds vorig jaar maken we ook onze eigen collectie en ontwikkelden we vier nieuwe kleuren. Naast het technische aspect van metingen en glaskeuze, probeer ik mensen ook uit hun comfortzone te trekken. We zoeken een balans tussen het vertrouwde en wat ze willen uitstralen. Persoonlijk advies en een familiale sfeer vind ik belangrijk.”

“Als je binnen het jaar een nieuwe bril koopt, krijg je één glas gratis” – Lore

Loft heeft een assortiment van heren-, dames- en kinderbrillen. “Volwassenen kunnen een montuur kiezen dat varieert in prijs van 280 tot 450 euro, terwijl de kosten voor glazen afhankelijk zijn van de sterkte en kwaliteit, met prijzen vanaf 90 euro per glas. Als je binnen het jaar een nieuwe bril koopt, krijg je één glas gratis. Voor kinderen bieden we monturen inclusief glazen aan vanaf 250 euro”, licht Tom toe. Elk jaar organiseert Loft de “Young Designer Days” van 15 oktober tot 15 november. “Mensen tussen 18 en 30 jaar die een montuur kopen, krijgen de glazen gratis. Zo willen we de drempel verlagen en jongeren laten kennismaken met dit type brillen”, aldus Lore.