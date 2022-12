Lobke ‘Miss Barber’ Matthys knipt en scheert mannen met baarden

“Tijdens mijn opleiding haarzorg had ik al een voorkeur voor de herensnit”, zegt Lobke Matthys (24). Ze volgde een opleiding om ook de knepen van het barbiervak onder de knie te krijgen en is nu thuis in de Pompestraat 20 als Miss Barber aan de slag.

Nadat ze haar diploma haarzorg had behaald, ging Lobke net voor corona een opleiding barbier volgen bij barber Franklin van BRB Academy in Melle. Zes maanden trok ze elke zondag richting Oost-Vlaanderen om er het verzorgen van de mannenbaard onder de knie te krijgen. “In die groep was ik het enige meisje”, lacht Lobke, “maar intussen zijn er mij al meerdere gevolgd.”

“Vandaag zie je veel meer jonge mannen met een baard, en ze willen die goed verzorgen. Dat zelf doen is niet gemakkelijk, dus kunnen ze bij mij terecht of kom ik aan huis. Tijdens het knippen en scheren hebben we altijd een gezellige babbel over gezin, werk of over hoe hun weekend er zal uitzien.”

Lobke is barbier in bijberoep. “Ik werk van 14.30 uur tot soms 20 uur, naargelang het uur waarop de klant kan komen.” Volledig scheren kost 20 euro, trimmen 10 euro, bij scheren en trimmen 15 euro. Lobke knipt ook kinderen, en dat kost 13 euro, tot 13 jaar. Voor een herensnit met de tondeuse betaal je 18 euro en een snit met de schaar 20 euro.

Miss Barber contacteer je makkelijk op 0471 46 89 43, via Facebook of Instagram.