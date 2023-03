Lobke (41) van Dogzmotion zet te zware honden in beweging

Is uw hond te zwaar, stapt hij moeilijk of heeft hij last van een blessure of een ander probleem dat zijn beweging beperkt? Dan is het goed om hem toe te vertrouwen aan Lobke Vanden Hove uit Wevelgem en haar Dogzmotion, die het dier op de onderwaterloopband zet.

Lobke, die bijna 41 is en lerares beroepsonderwijs in het atheneum van Waregem, komt uit Menen en werd van jongs af mét en tussen de honden opgevoed. “Mijn vader was mijn grote voorbeeld en leerde mij herdershonden en later ook border collies trainen”, begint ze haar verhaal. Ondertussen heeft ze zelf twee borders en een chihuahua waarmee ze traint en lessen gehoorzaamheid en agility geeft. Binnenkort komt daar nog een chihuahuapup bij.

23 tot 32 graden

Ondertussen voltooit ze nog een cursus dierenartsassistent en animal rehab assistant and sports coaching. Anderhalf jaar geleden startte ze in haar woning aan de Sportstraat 18 in Wevelgem met Dogzmotion en het inzetten van een onderwaterloopband om honden aan het bewegen te zetten. Zo’n toestel, waarvan ook een grote versie bestaat voor paarden, vind je normaal alleen in de faculteit diergeneeskunde van de universiteit. Lobke is één van de weinige zelfstandige trainers in Vlaanderen die er eentje in haar garage heeft staan. Het gaat om een grote glazen bak waarin een loopband gemonteerd is en men de hond in water van tussen de 23 en 32 graden doet stappen.

Honden genieten

“Ideaal om de hond te trainen of hem te laten revalideren, maar even goed bruikbaar om honden met overgewicht meer en beter te doen stappen”, legt ze uit. “En met succes”, getuigt de Wevelgemse. “Er zijn dan ook steeds meer dierenartsen die honden en hun baasje naar mij doorverwijzen. Omdat mijn looptherapie helpt. Bepaald goedkoop is het niet, maar mensen krijgen waar voor hun geld.”

De honden genieten er meestal ook wel van. Dat konden wij met eigen ogen zien toen Dino, een border collie met overgewicht, zijn opwachting maakte. Op korte termijn was de hond na enkele sessies al 2 kg vermagerd. (AV)

Info op info@dogzmotion.be. Alleen op afspraak