Lizie Dedauw verkoopt babyspullen in Little Stork: “Er wordt vooral ingezet op duurzame spullen”

Halfweg april opende Lizie Dendauw in de Jagersstraat de deuren van ‘Little Stork’, een winkel gespecialiseerd in duurzame babyspulletjes voor een leeftijd van 0 tot 6 jaar, voor ouders en toekomstige ouders op zoek naar inspiratie en nieuwe ideeën.

Lizie Dendauw (31) woont samen met haar partner Steven Vancompernolle en haar tweejarig zoontje Georges in de Arthur Coussensstraat. Ze kreeg de kriebels te pakken toen ze zelf mama werd. “Ik heb altijd al een passie gehad voor allerlei babyspulletjes en -kleertjes”, steekt Lizie van wal. “Maar door zelf mama te worden werd die interesse intenser en groter, zodat ik na lang wikken en wegen toch de stap durfde te zetten en mijn droom, een webshop voor babyartikelen opstarten, realiseerde.”

Extra ruimte

“Vorig jaar is mijn mama Katia D’Hoore hier komen wonen. Bij het pand hoorde ook een winkel, dus konden we die extra opportuniteit niet laten voorbijgaan. Te meer omdat toekomstige ouders het ook wel leuk vinden om babyspullen van nabij te kunnen zien”, vervolgt Lizie. “Nu corona wat onder controle is, is de verkoop via de webshop wel iets gedaald, en merken we opnieuw een heropflakkering van het fysiek gaan winkelen. Dus waarom niet de combinatie van de twee?

De eerste reacties zijn alvast positief. De meeste winkels in baby-

artikelen halen veelal de courante merken in huis, terwijl ik de andere paden in het rijke aanbod probeer te bewandelen. Mama’s en ouders kunnen bij ons ook terecht voor hun geboortelijst.”

Ruimer pand

“Mijn grote droom is om in de toekomst naar een ruimer pand te verhuizen en daar dan een koffiehuis aan te koppelen. Maar dat is toekomstmuziek”, lacht Lizie enthousiast.

“Er wordt nu vooral ingezet op duurzame spullen. Vooral ‘open ended speelgoed’ is de nieuwe trend. Dat is speelgoed dat goed scoort op vlak van duurzaamheid, ecologie en veiligheid. Het is een vorm van spelen zonder regels of een echt doel. Kinderen ontdekken op deze manier hun eigen spel waarin het kind zijn fantasie de vrije loop kan laten gaan. Geen regels of gebruiksaanwijzing. Het is een interessante vorm van spelen die ervoor zorgt dat kindjes geprikkeld worden om zelf te experimenteren met het voorwerp. Zij kiezen voor wat ze hun speelgoed die dag gaan gebruiken en dat bevordert hun creativiteit en verbeelding”, vertelt Lizie tot besluit. (EV)