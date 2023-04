Livina opent de deuren van Frisør in Handzame

Maandagmorgen 3 april opent Livina Verminck (34) in de Werkenstraat 7 in Handzame de deur van haar eigen kapsalon Frisør. Livina is afkomstig uit Oostende, maar kwam een jaar geleden met haar partner en vier kindjes in Handzame wonen.

“Ik startte zo’n 18 jaar geleden met een leercontract bij Jacques Dessange in Nieuwpoort en werkte later in Kapsalon Ozee in Oostende, beide salons zijn van dezelfde baas”, vertelt Livina. “Toen ik een jaar geleden in Handzame kwam wonen, merkte ik dat er vraag was naar een nieuw kapsalon. Voordien was het nooit het goeie moment om zelfstandig te worden, maar nu dus wel.”

In tegenstelling tot de meeste kappers is Livina op maandag open, maar op woensdag- en zaterdagmiddag is het kapsalon gesloten. “Met vier kinderen tussen 2,5 en 14 jaar is dit voor mij de beste optie”, legt Livina uit.

Noorse roots

Frisør betekent gewoon ‘kapsalon’ in het Noors en is een link naar de Scandinavische roots van haar man. Die stijl vind je ook een beetje terug in het kapsalon en de stijl van Livina. “Knippen is mijn sterke punt: korte, hippe en gedurfde coupes. Al dan niet in gedurfde kleuren.”

“Maar ik doe zowel klassieke als moderne kapsels”, benadrukt Livina. “Voor alle leeftijden: voor dames, heren en kindjes.”

Om steeds de nieuwste trends te kunnen aanbieden, volgt Livina regelmatig opleidingen en stages. Zelf is ze ‘Certified Haircolorist’ van Redken en zat ze enkele jaren in het educatieteam van Rebel Team.

“Vrij uniek is ook dat je bij mij online een afspraak kan boeken, maar je kan me natuurlijk ook gewoon opbellen”, besluit Livian. “Speciale openingsacties zijn er niet, maar ik vier de opening van mijn salon met een glaasje cava voor de klanten die de eerste week langskomen.”

(LTK)

Info: kapsalon Frisør, Werkenstraat 7 in Handzame – 0494 45 27 75 of via https://salonkee.be/salon/salon-frisør of facebook Frisør.