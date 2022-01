Lise-Marie Samyn start eigen grafisch bureau LMS Design: “Alles kan en alles mag: hier is de klant koning”

Lise-Marie Samyn uit Lichtervelde is niet vies van een uitdaging. 21 is ze, nog maar vers van de schoolbanken en nu al zaakvoerster van haar eigen grafisch bureau, wat ze dan ook nog eens combineert met een voltijdse job. “Het is pittig, maar ik ben gewoon heel blij dat ik bezig kan zijn met ontwerpen.”

Lise-Marie Samyn laat er geen gras over groeien. In september behaalde ze haar diploma global business management aan hogeschool Vives in Brugge en sinds 1 oktober is ze aan de slag als sales en marketing support bij Umbrosa, een verdeler van designparasols in Roeselare. Amper een week later richtte ze haar eigen onderneming LMS Design op. Sindsdien is ze grafisch ontwerpster in bijberoep. Dit doet ze na haar uren en in het weekend. “Tijdens mijn opleiding kreeg ik in het tweede jaar een aantal grafische vakken en maakte ik kennis met de programma’s uit het Adobepakket, zoals Photoshop, InDesign en Illustrator”, vertelt Lise-Marie. “Dat lag me wel en daarom besloot ik om na mijn studies nog een aantal bijkomende opleidingen rond het Adobepakket te volgen.” De ontwerpen van Lise-Marie vielen in de smaak, want steeds meer vrienden en familie deden een beroep op haar diensten. “Op die manier kwam ik op het idee om te starten als zelfstandige in bijberoep. Ondertussen ben ik een drietal maanden bezig en de opdrachten lopen vlot binnen.”

Ik luister naar de noden van de klant en ga van daaruit aan de slag

Strak

Lise-Marie ontwerpt alle soorten marketingmateriaal om bedrijven in de kijker te zetten. “Van een nieuwe huisstijl, tot het maken van visitekaartjes, flyers, banners, brochures, visuals voor online gebruik, websites, gadgets, kledij, goodiebags, maar ook geboortekaartjes of uitnodigingen voor een huwelijk. Alles kan en alles mag, de klant is koning”, aldus Lise-Marie. “Ik luister naar de noden van de klant en van daaruit ga ik aan de slag. Ik regel alles van A tot Z, van ontwerp tot druk. Ik werk samen met verschillende drukkers en ga op zoek naar de beste prijs voor de klant”, klinkt het. “Mijn stijl zou ik omschrijven als strak en ik werk ook graag met neutrale kleuren, maar als de klant iets anders wil, dan is dat uiteraard ook mogelijk. Voorlopig vind ik de combinatie met mijn job wel fijn, dus ik wil wel nog even op deze manier blijven werken. Maar wie weet wat de toekomst brengt. Ik ben in elk geval blij dat ik bezig kan zijn met ontwerpen”, besluit Lise-Marie. (LH)

Info en contact via https://www.instagram.com/lmsdesign_/ of https://www.facebook.com/LMSDesign_-110060044782117