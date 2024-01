Lise (30) uit Pittem combineert bijles geven met personal training

Lise Van Hauwaert uit de Fonteinestraat is in bijberoep gestart met Power Lingua By Lise, dat drie aspecten van dienstverlening combineert: vertalingen, bijles geven en personal training. “Ik combineer mijn studies met de werkervaring die ik in de loop der jaren heb opgedaan.”

“Wat mijn studies betreft heb ik een bachelor in taal en letterkunde Engels en Spaans, en een Master in Westerse literatuur, eveneens Engels en Spaans. Daarna heb ik drie jaar als leerkracht in middelbare scholen gewerkt, maar na rijp beraad besloot ik dat het onderwijs toch niets voor mij was”, vertelt de 30-jarige Lise

“Aangezien ik altijd al sportief ben geweest, heb ik toen de oude liefde weer opgepakt en ben ik als flexi-jobber aan de slag gegaan bij Gym Boutique in Pittem. Dat werd al gauw een halftime en uiteindelijk een fulltime job. Daar heb ik heel wat ervaring opgedaan in het coachen van mensen en ben ik onder andere de lessen jumping fitness gaan geven. Intussen behaalde ik een diploma in personal training. Omdat ik wou tijd maken om mijn bijberoep deftig uit te bouwen, werk ik nu deeltijds in een bakkerij.”

Drie aspecten

“Wat mijn bijberoep betreft, kun je drie aspecten onderscheiden. Allereerst doe ik vertaalwerk in het Engels en Spaans, zowel voor bedrijven als particulieren. Dat kan gaan om het vertalen van documenten, folders of grotere teksten tot zelfs e-books. Ik doe ook proofreading van teksten van anderen, die ik controleer op spelling en syntaxis. Ik ben ook de nodige stappen aan het zetten om beëdigd vertaler te kunnen worden, zodat ik ook juridische documenten zal mogen opmaken en vertalen. In een tweede luik geef ik bijles Engels en Spaans aan middelbare schoolstudenten, en taalcursussen aan wie dat wil. Ten slotte geef ik personal coaching op sportief vlak. Na een intakegesprek, waarin de doelen en conditie van de persoon in kwestie bekeken worden, stellen we samen een trainingsschema op. Dat wordt dan samen met de persoon opgevolgd, zodat het gestelde doel kan gehaald worden.”