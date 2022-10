Lisa Recour opent vernieuwd kapsalon op De Zilverberg

Lisa Recour is al acht jaar actief als Hairstudio Lisa langs de Meensesteenweg op De Zilverberg. Ze heeft haar kapsalon fors uitgebreid en nagelnieuw heringericht. Het werd omgedoopt tot Brondette, verwijzend naar de kleurtechnieken waarin ze gespecialiseerd is.

“Ik heb aan het Sint-Jozefsinstituut in Tielt de richting haartooi gevolgd”, vertelt Lisa. Ik was twee jaar werkzaam in een kapsalon en ik ben al acht jaar als zelfstandige actief, dit mede dankzij mijn familie, die mij gepusht en geholpen heeft om als zelfstandige aan de slag te gaan. Facebook is mijn belangrijkste vorm van communicatie.”

“Ik heb klanten vanuit de wijde regio. Mijn verste klant komt uit Stasegem, dat is toch een eind uit de buurt. Ook mond-tot-mondreclame is en blijft een belangrijke vorm van publiciteit”, besluit Lisa.

