Link Lab Kortrijk wint prijs op interieurfestival in Singapore

De leden van Link Lab uit Kortrijk wonnen een prijs voor beste kantoor tijdens het World Architecture Festival en World Festival of Interiors in Singapore. Link Lab verenigt de twee architectenbureaus Stay Studio en Markland.

Link Labs eigen nieuwe kantoor in Kortrijk was finalist voor Inside, dat het interieurgedeelte van het festival vertegenwoordigt in de categorie Workplace (Small). “We werden door een internationale jury uitgeroepen tot het beste kantoor onder 1.000 vierkante meter”, zegt Rita Agneessens van Link Lab.

“Verschillende creatieve bureaus vinden hier hun werkplaats”, zegt Agneessens. “De volledige vloer wordt gemeenschappelijk ingezet als kantoorruimte en als ruimte voor architectuurworkshops, netwerkevents en lezingen.”

Link Lab vind je op de Veemarkt op de eerste verdieping van de Sint-Janstoren, te bereiken via een roltrap.

Er was ook een tweede project ingediend: The Sky, het studentenhotel dat er komt op de campus Vives in Kortrijk. Daarmee bereikte Link Lab de finale in zijn categorie.