Lingerie Marie verhuist naar De Vlaschaard

Lingerie Marie op de hoek van de Molenstraat en Steenakker verhuist naar het gewezen restaurant De Vlaschaard op het Sint-Maartensplein. “We hopen er tegen december onze intrek in te nemen”, zegt zaakvoerster Inge Foulon. Twee en een half jaar geleden nam ze de lingeriewinkel van Kathleen Biesbrouck over.

“Om verder te kunnen groeien, waren we op zoek naar een groter handelspand”, zegt Inge. “We wilden in de buurt van de huidige winkel blijven zodat onze bestaande klantjes de weg naar ons terug vinden.” Wat vroeger het restaurant en keuken was, wordt verbouwd tot winkelruimte. “De zaal gaan we gebruiken maar dan meer voor stockage en bureel”, zegt Inge. “Alsook voor bijvoorbeeld een fotoshoot voor Ladies Night.”

De huidige winkelruimte is eigendom van Kathleen Biesbrouck en haar echtgenoot Bartel Arnaert en komt te huur. “Een troef is alvast de heel commerciële ligging”, zegt Kathleen. “Het is instapklaar en kan bijvoorbeeld dienen als winkel, kantoor of praktijkruimte. Eigenlijk voor vanalles en voor wie hier een mooi verhaal wil schrijven.”

Al liefst 35 jaar

Kathleen baatte op de hoek van de Molenstraat en Steenakker de lingeriewinkel 22 jaar uit. Eerst was het de zaak van haar moeder Yvette Commeyne zaliger die er 35 jaar geleden begon en eerder vier jaar in de buurt een lingeriewinkel uitbaatte naast het huidige Immo Tally in de Molenstraat. Onder Kathleen ging het van Lingerie Venus+ naar Lingerie Marie en kwam er ook een webshop.

“Het is met een dubbel gevoel dat ik tegen de verhuis aan kijk”, aldus Kathleen die ‘deskundige handel’ bij de stad Roeselare is. “Ik woon hier ook al 35 jaar. Na de overname is de zaak in heel goede handen. Ik ben heel fier dat Lingerie Marie kan doorgroeien. Ze zijn goed bezig. Lingerie Marie is klaar voor een groei in oppervlakte maar hier kan niet meer worden uitgebreid. De winkeloppervlakte is 60 vierkante meter.”

De wegen- en rioleringswerken op de Steenakker veroorzaken in de lingeriewinkel geen daling van het aantal klanten en dat is toch wel opmerkelijk.

Veel nieuwe klanten

“We zijn zeer tevreden met de verkoop”, zegt Inge Foulon. “We liggen aan de rand van de werfzone en blijven bereikbaar via de Molenstraat.”

Er is niet alleen de commerciële ligging maar door de jaren heen ook de naambekendheid.

“De afgelopen maanden hebben we zeer veel nieuwe klanten uit Menen want daar is er een lingeriezaak gestopt”, zegt verkoopster Nathalie Seys. “Er komen ook klanten uit Zonnebeke en van over de grens. We krijgen ook veel rolstoelgebruikers over de vloer en zijn het personeel van aannemer Cnockaert dankbaar voor de toegankelijkheid die ze hebben voorzien.”

Drukke maanden

Inge Foulon telt met Lingerie Marie ook lingeriewinkels in Westrozebeke, Gits en Ieper. De verhuizing naar het Sint-Maartensplein wordt een nieuwe uitdaging. “Op de nieuwe locatie is vooral de oppervlakte een meerwaarde voor ons”, zegt Inge.

“Nu hebben we niet genoeg ruimte. Jonge klanten willen zien wat het aanbod is. Mei, juni en juli zijn drukke maanden waar we extra aandacht voor badmode hebben.”

(EDB)