Lily Libeert (38) van chocolaterie Libeert wint Gondola Storecheck Personality award

Het begon met een klein winkeltje in Izegem, waar chocolade werd aangeboden. 100 jaar later groeide het geheel uit tot een wereldspeler in de chocolade-industrie, waar het familiale steeds de norm is gebleven. Lily Libeert (38), Wevelgemse CEO van chocolaterie Libeert, ontving voor haar inzet de Gondola Storecheck Personality award.

‘Personality of the year’, een ronkende titel voor een dame die eigenhandig de definitie van bescheidenheid kan herschrijven. “Het is een waanzinnige eer om die titel, een initiatief van de Gondola overkoepelende federatie, te krijgen maar het is vooral een eer die ons allemaal toekomt.”

Voor ons is het duidelijk dat we nog meer moeten inzetten op duurzaamheid en gezondheid

Lily staat, samen met haar twee broers en zus, aan het roer van chocolaterie Libeert. Het Komense bedrijf stelt 150 mensen tewerk en hun producten zijn zelfs tot in Australië beschikbaar. Een schril contrast met hoe het ooit was, in de beginjaren van de onderneming. “In 1921 besloot mijn overgrootvader, die gepassioneerd was door chocolade, naar Italië en Zwitserland te trekken. Hij wilde de kunst van het chocolade maken onder de knie krijgen en zwierf er lange tijd rond. In 1923 keerde hij terug naar België en opende hij een klein chocoladewinkeltje in Izegem. Zo is het allemaal begonnen en op die gedachte is onze familie blijven verder bouwen.”

Degelijk onderwijs

Lily kreeg de titel, niet alleen vanwege haar deel in de succesvolle groei van het bedrijf. Ook de sociale insteek van Libeert ging niet onopgemerkt voorbij. “We horen vaak schrijnende verhalen over de toestand van cacaoboeren wereldwijd. Wij ijveren voor een eerlijke verloning van die mensen, maar kijken ook naar de toekomst. Het was hartverscheurend te moeten lezen hoe educatie voor de kinderen van de cacaoboeren ronduit onbestaande was. Daarom besloten we ons te engageren, samen met Cunina, om voor degelijk onderwijs te zorgen. Het pilootproject in Peru was een succes en nu hopen we dat we het kunnen uitbreiden naar andere zones, zoals Ivoorkust.”

Een blik op de toekomst van de cacaoboeren, maar ook een blik op de toekomst van chocolade zelf. Hoe kan een product dat we allemaal kennen nog gaan evolueren? “Voor ons is het duidelijk dat we nog meer moeten inzetten op duurzaamheid en gezondheid”, sluit Lily af. “Onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden is een belangrijk onderwerp. Ook gaan kijken hoe we bijvoorbeeld op een gezonde manier het suikergehalte kunnen gaan reduceren. Zo wordt er wereldwijd volop geëxperimenteerd met chocolade waarvoor geen cacao meer wordt gebruikt. Het zijn allemaal pistes die ook hier in Komen moeten worden bekeken.”