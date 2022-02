Liliane wint gloednieuwe wagen met eindejaarsactie in Komen-Waasten

De winnaar van de 60ste eindejaarsactie, georganiseerd door de Komense handelaars heeft zich bekend gemaakt. Tijdens een feestelijk evenement kon Liliane Devroede de sleutels van haar gloednieuwe wagen in ontvangst nemen.

Niet minder dan 10.214 deelnemende kaarten werden verzameld, meteen goed voor een recordeditie. Het prijzenpakket, dat voornamelijk uit aankoopbonnen van de lokale handelaars bestond, werd ondertussen reeds verdeeld onder de winnaars. Op de overhandiging van de sleutels van de hoofdprijs, een nieuwe stadswagen, was het nog even wachten.

“Toen het winnende nummer bekend werd gemaakt, daagde niemand op”, verklaart Vincent Delbecque, bestuurslid van vakorganisatie SIDEC. “We hebben alles op alles gezet om de mensen toch maar te stimuleren hun kaartnummers te controleren. Het kon immers zijn dat de winnaar zijn of haar kaart ergens in een schuif of een jaszak had laten steken. Helaas bracht het geen oplossing dus besloten we over te gaan tot het eerste nummer van de reservelijst. Die dame, een inwoonster van Le Bizet, kan hier dan vandaag ook vertrekken met een fonkelnieuwe vierwieler.”

De dame in kwestie, Liliane Devroede, kan alvast met haar geluk geen blijf. “Ik schrok toen ik zag dat mijn nummer op de reservelijst verscheen”, lacht ze. “Op meer dan 10.000 inzendingen greep ik net naast de hoofdprijs maar toch bleef ik het ticket bijhouden, je weet immers maar nooit.”

“En kijk, ik werd opgebeld met het heugelijke nieuws dat ik als eerste reservenummer de hoofdprijs in ontvangst mocht nemen. Het is alvast een waanzinnige start van 2022 geworden.”

(CL)