Lifecoach Annick Vanthuyne helpt mensen weer op pad: “Begeleiding via online-meeting is laagdrempelig”

Na een loopbaan in het onderwijs en een administratieve directiefunctie in de zorg opteerde de Kortemarkse Annick Vanthuyne recent voor een nieuwe professionele uitdaging, met name die van professioneel lifecoach. Dat kan face to face in haar praktijk, maar ook via een onlinemeeting wat de hulpverlening heel laagdrempelig maakt.

“Geen idee of ik dat uitstraalde, maar in mijn vorige jobs kwamen studenten, medewerkers, collega’s met hun verhaal naar mij toe”, aldus Annick die zich geroepen voelde om hen vooruit te helpen en te stimuleren. “De drang om meer te weten over dit domein liet me niet meer los. Vanaf 2018 volgde ik praktische opleidingen in de psychologie en volgde diverse seminars. Ik studeerde vervolgens af als burn-outcoach, relatiecoach en rondde daarna de opleiding lifecoach voor gevorderden af.”

“De voorbije maanden mocht ik ervaren dat er bijzonder veel nood is aan ondersteuning”, merkt Annick. “Als coach ga ik samen met de cliënt op ontdekkingsreis naar wie ze echt zijn. Via diverse technieken ontdekken we de obstakels die hen verhinderen om hun droomleven te leiden. Zonder dat de cliënt het beseft, ‘stroomt’ hun leven terug. ‘Het leven in beweging’, vandaar ook de naam van mijn praktijk ‘VitAnnick’. Vita, leven in het Latijn.”

Op maat

Je kan bij Annick terecht voor zowel een éénmalige ‘ventileersessie’, alsook voor een traject op maat. Werk (burn-out), relaties, familie, persoonlijkheid, jongerencoaching, rouw en verlies, hoogsensitiviteit, zelfvertrouwen… Waarmee je ook worstelt, samen met haar als coach ga je op weg. Voor wie dat wil, biedt Annick ook onlinebegeleiding aan. “Deze vorm van begeleiding is heel laagdrempelig. Interessant voor wie zich moeilijker kan vrijmaken of ter ondersteuning en/of nazorg van een face to face-traject.”

“Ik ben dankbaar dat mensen de weg naar mijn praktijk VitAnnick vinden en mij de inkijk in hun hart gunnen”, besluit Annick. “Dit is het mooiste wat er is.”

Info: VitAnnick, Koekelarestraat 25, Kortemark, 0485 69 43 19, info@vitannick.be, of via Facebook en Instagram onder de naam VitAnnick. (Trui Lievens)