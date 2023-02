Lieven en Jorijn openen thuiszorgwinkel Gies

Op 28 januari opende in de Smissestraat 8 de nieuwe thuiszorgwinkel Gies. Hoewel men nu al terecht kan in de winkel, zal er op een latere datum nog een officiële opening volgen die ruimschoots op tijd zal worden aangekondigd.

De zaakvoerder van Thuiszorg Gies is Klerkenaar Lieven Tallieu (47), die ook zaakvoerder is van de gelijknamige apotheek in de Smissestraat 48A. Het gezicht van de winkel is de 33-jarige Jorijn Vandenweghe, wie ook in de apotheek aan het werk was. “Bij Thuiszorg Gies zijn we er voor iedereen die met vragen zit rond thuiszorg, voor de mantelzorger, de serviceflatbewoner, voor de jonge mama en nog heel wat meer. Onze specialiteiten zijn bandages, incontinentiematerialen, wondzorgmateriaal, modern semi-orthopedisch schoeisel, maar ook de grotere stukken zoals bedden, matrassen, rollators, krukken en dergelijke zijn bij ons vlot verkrijgbaar. Sommige zaken kunnen ook gehuurd worden”, vertelt zaakvoerder Talllieu.

Extra comfort thuis

“Kortom, alles wat er nodig is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen is bij ons verkrijgbaar. Zonder die hulpmiddelen zouden heel wat mensen sneller naar een wzc moeten in plaats van in het comfort van hun eigen thuis te kunnen blijven. Daarnaast blijven ze hun eigen beslissingsrecht behouden, en ze kunnen zelf kiezen wat ze willen eten en hoe ze hun tijd willen indelen. Daarnaast kunnen we ook mensen met een acuut probleem helpen met bv knie-, pols, enkelbandages enz. Voor mindermobielen zijn er de scooters, rolstoelen, hometrainers maar ook steunzolen op maat gemaakt, attributen om mensen gemakkelijk in bed, bad of douche te laten gaan en heel wat materiaal voor de thuisverpleegkundige. Eigenlijk te veel om op te noemen. Wie met een vraag zit mag altijd eens binnenspringen in de winkel.”

Praktische info

De openingsuren: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 19 uur, op zaterdag van 8.30 tot 12 uur en op woensdag is de winkel gesloten. Mocht men toch dringend iets nodig hebben op woensdag, kan men altijd in de apotheek terecht. Voor verdere info of contact kan men terecht via het nummer 051 43 43 04 en via email naar thuiszorggies@hotmail.com, een eigen website is nog in de maak. (ACK)