Lieven Callens en Els Destoop lanceren hun wijndomein Sentier74: “Met respect voor bodem en natuur”

Vijf jaar zijn Lieven Callens en zijn vrouw Els Destoop uit Deerlijk in hun vrije tijd bezig met het experimenteren en optimaliseren van hun eigen wijn. Het beoogde resultaat voldoet nu volledig aan de wensen en verwachtingen en dus is het de hoogste tijd om hun wijndomein Sentier74 officieel te lanceren.

“Ruim vijf jaar geleden is het allemaal begonnen”, start Lieven Callens (48) zijn verhaal. Hij runt al jaren een zelfstandig schildersbedrijf en woont samen met zijn echtgenote Els Destoop en zijn drie kinderen Emma (18), Seppe (16) en Alies (11) in de Paanderstraat.

Begeesterende leraar

“Ik doe mijn job al ruim een kwarteeuw enorm graag maar was al een tijdje op zoek naar een passende vrijetijdsbesteding. We reisden met de familie vaak naar wijnstreken in Frankrijk en ik heb ervoor geopteerd om wijnbouwer/wijnmaker te volgen in avondschool.

“De driejarige opleiding bij Syntra West in Ieper was heel leerrijk. Je leert er het hele proces van wijnbouwen en wijn maken: van de teelt, het productieproces en de praktijk in de wijngaard tot het beheer, de wetgeving en de commerciële bedrijfsvoering.”

“Ik had een heel begeesterende leraar en hij motiveerde mij om zelf iets op poten te zetten. Toen er een perceel zandleemgrond vrijkwam op een boogscheut van mijn woning, heb ik niet lang getwijfeld.”

1.400 stokken

“In 2018 heb ik een eerste reeks van 450 druivenranken aangeplant. De rest volgde een jaar later. Over 17 rijen heb ik nu een totaal van 1.400 stokken. Ik heb drie variëteiten staan: de Pinot Blanc en de Pinot-Auxerrois, twee typische Elzasdruiven, en de Gamay, de Beaujolaisdruif bij uitstek.”

Dankzij de bijkomende opleiding fytolicentie weet Lieven ondertussen ook hoe hij zijn wijnstokken met de juiste, preventieve producten gezond kan houden.

Het ‘wijnverhaal’ was oorspronkelijk Lievens project, maar ondertussen is zijn vrouw Els Destoop, kleuterleidster in de centrumschool Berk+Beuk, al even begeesterd door het hele wijnbouwverhaal. “Na een gewone werkdag zijn we vaak samen aan de slag tussen de druivenranken”, vult Els aan.

Sentier74

“Wijn maken is een langetermijnproject. Het duurt enkele jaren vooraleer de druiven hun volle capaciteit hebben en goed genoeg zijn om er wijn van te maken. Het onderhoud in de wijngaard is ook geen niemendalletje – er kruipt veel tijd in – maar we doen het allebei graag.”

“De jongste jaren werd onze wijn verder op punt gesteld. Het eindproduct moest iets zijn dat volledig in onze visie past. Er komt ook heel wat te bekijken als je een wijn op de markt wil brengen. Dat is best streng gereglementeerd. Terecht overigens. Een bijzonder woord van dank aan Yves Pauwels, die instond voor het ontwerp en de lay-out van onze etiketten, en Muriel Staelens die de marketing voor haar rekening nam.”

“Hoe we bij Sentier74 zijn terechtgekomen? Op de oudste terug te vinden kaarten in het gemeentearchief van Deerlijk was het wandelpad naast de wijngaard terug te vinden. In het begin van de 19de eeuw kreeg het pad het nummer 74, eveneens het geboortejaar van Lieven. De naam van ons wijndomein Sentier74 was geboren.”

Zoveel mogelijk handmatig

“Er werden hier nog nooit herbiciden, insecticiden, fungiciden (tegen schimmels) of andere chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt”, voegt Lieven er met enige fierheid aan toe. “Ik volg een preventief bioprogramma waarbij ik anticipeer op mogelijke ziekten.”

“We kiezen er ook voor om zoveel mogelijk handmatig te werken. De wijnranken worden manueel opgebonden, ontbladerd en gesnoeid. Eens de druiven er klaar voor zijn, worden ze met de hulp van familie en vrienden met de hand geselecteerd en geplukt. Bij ons thuis worden de geplukte druiven zacht geperst en gaan ze in verschillende inox cuves waar de vergisting kan starten.”

“We kiezen indien mogelijk voor endogene vergisting. Dit zijn de gisten die van nature aanwezig zijn in de wijngaard. Een deel van het sap wordt op houten (acacia) vaten vergist. Eens de wijn klaar is, kan hij gebotteld en geëtiketteerd worden. Klaar om geschonken en geproefd te worden …”

Vijf variëteiten

Wijndomein Sentier74 heeft drie witte wijnen in het aanbod: Pinot Blanc Natuur, Pinot Blanc Auxerrois en Cuvée Barrique (een blend van Pinot Blanc en Pinot Auxerrois).”

Daarnaast zijn er twee mousserende wijnen. Enerzijds een extra brut gemaakt met de traditionele tweede gisting op de fles en anderzijds een brut eveneens gemaakt volgens de ‘méthode traditionelle’ met een uitbundige en fijne pareling.

Info: 0479 39 19 28, info@sentier74.be, www.sentier74.be.