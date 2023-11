Lieven (38) lanceert unieke en hilarische kledingcollectie ‘Werkvreugde’: “Voor een toffe sfeer op de werkvloer”

De 38-jarige Moorsledenaar Lieven Degrauwe brengt met ‘Werkvreugde’ een nieuwe kledingcollectie op de markt. Op zijn t-shirts staan leuke, sappige quotes die bij werknemers een glimlachophet gezicht toveren. “Werkvreugde is van onschatbare waarde en humor kan een essentiële rol spelen in het creëren van een aangename werksfeer.”

Lieven Degrauwe is aan de slag alsfreelancedigitaal product ontwerper. “Binnen mijn job probeer ik gebruikers van technologie het zo aangenaam mogelijk te makendoor bijvoorbeeld de gebruiksvriendelijkheid van software en apps te verhogen. Ik kom in diverse bedrijven enmaakzo kennis met diverse teams. Vaak zie ik heel leuke mensen, maar ik merk wel dat het er binnen het team wel wat losser en amusanter mag aan toe gaan”, aldus Lieven.

Hij zocht naar een gemakkelijke manier om toch een vreugdevollere werkvloer te creëren. “Wantwerkvreugde is van onschatbare waarde. Humor kan een essentiële rol spelen in het creëren van een aangename werksfeer.” Lieven ging op zoek naar verschillende quotes die een glimlach opiemandsgezicht kunnen toveren. Die bundelde hij en via een bevraging bij twintig personen ging hij op zoek naar wat zij de leukste vonden.

Zes quotes

Uiteindelijk hield hij zes quotes over. “Begin maar al zonder mij”, “Je staatnogop mute”, “Mijn collega helpt u verder’, “Best eens opnieuw opstarten” en “Zet het anders gerust op mail” zijn zinnen die dagdagelijks meermaals over de lippen gaan bij verschillende bedrijven. Maar zet ze op een t-shirt en plots worden ze best wel grappig.”

Daarnaast kozen de twintig bevraagden ook voor de quote “Ik ben blij dat ik in mijn team zit”. “De zes quotes vormen een statement dat een gezonde dosis ‘je m’en fous-tisme’ belichaamt en vooral getuigt van het vermogen om zaken in perspectief te plaatsen. De zes quotes komen op de t-shirts van Lieven te staan. De bevraagden mochten ook kiezen waar en hoe groot. “We starten de Werkvreugde-collectie eenvoudig, maar uitbreiding is mogelijk. Wie zelf een leuke quote heeft en die op eenWerkvreugde-t-shirtvan het bedrijfwil plaatsen, kan ook bij mij terecht. Toegegeven, je moet een beetje lef hebben om de t-shirts van Werkvreugde te dragen, maar dat maakt het juist spannend en de reacties zijn des te leuker.”

Lieven iservanovertuigd dat hij met zijn collectie kan bijdragen aan een toffere werksfeer. “Met het dragen van zo’n t-shirt moedig je iedereen aan om zelf actief mee te werken aan eenleukewerkplek. Werk is soms echt lastig: zuchten en puffen en de aanwezigheid van enkele ego’s maakt het niet altijd even gemakkelijk.”

“Ik ben er echter van overtuigd dat collega’s met een gezonde dosis humor een enorme impact hebben op hun eigen werkplezier en dat van iedereen eromheen. We hebben meer van die mensen nodig die onze batterijen opladen, die wil ik echt een duw in de rug geven. Een leuke werksfeer kan er misschien zelfs voor zorgen dat we wat van die burn-outs en zo af geraken.”

Toekomst

Vorige week werd de Werkvreugde-collectie officieel gelanceerd. Dat gebeurde via de websitewww.werkvreugde.shop. “Voorlopig hou ik het bij de t-shirts, maar je weet nooit wat de toekomst brengt. Misschien komen daar in de toekomst wel andere kledingstukken bij? Van een fysieke winkeldie de collectie verdeeltis er momenteel nog geen sprake, maar ook dat behoort tot de mogelijkheden. Voorlopig is Werkvreugde een kleine, grappige realisatie, maar ik ben er wel van overtuigd dat de t-shirts heel wat mensen aan het lachen kunnen brengenen hen een hilarisch momentje op de werkvloer kunnen bezorgen.”