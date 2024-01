Lieselotte Baeyens start eigen dierenartspraktijk in De Haan: “Persoonlijke aanpak primeert”

In de Grotestraat 1 opent begin februari de nieuwe dierenartspraktijk van Lieselotte Baeyens (31) de deuren. Ze streeft er naar een persoonlijke aanpak voor elke patiënt. “Dit vind ik als dierenarts zelf ontzettend belangrijk: zo blijven we goed op de hoogte van elk medisch dossier en kunnen we een nog betere opvolging verzekeren”, aldus Lieselotte.

Lieselotte Baeyens studeerde in 2016 af als dierenarts. “Meteen na mijn studies dierengeneeskunde ben ik mij verder gaan specialiseren en gaan werken aan de universiteit van Parijs. Daar heb ik veel orthopedische patiënten gezien en is ook mijn interesse in de fysiotherapie aangewakkerd”, vertelt Lieselotte.

Nieuwe uitdaging

Terug in België, draaide ze eerst een tijdlang mee in een groepspraktijk in Brugge. “Ik ben in die periode ook gestart met een tweejarige opleiding dierfysiotherapeut aan de universiteit van Gent. Na het behalen van dat diploma ben ik tevens lid geworden van de BACAP (Belgian Association for Certified Animal Physiotherapists, red.) en vond ik dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging.”

Persoonlijke aanpak

Op 1 februari start Lieselotte haar eigen dierenartspraktijk in De Haan. “In deze nieuwe praktijk willen we diergeneeskunde en -fysiotherapie op het hoogste niveau aanbieden, maar streven we ook naar een persoonlijke aanpak voor elke patiënt. Dit vind ik als dierenarts zelf ontzettend belangrijk: zo blijven we goed op de hoogte van elk medisch dossier en kunnen we een nog betere opvolging verzekeren. Dit vond ik niet altijd evident in een grotere groepspraktijk”, aldus Lieselotte.

Gratis parkeren

“De praktijk heeft een goede centrale ligging en je kan overal gratis parkeren in de buurt, wat zeker een grote troef is. Daarnaast is het ook fijn dat de zee vlakbij is”, klinkt het. De praktijk werd aantrekkelijk ingericht, met grote glaspartijen en ruime consultatieruimtes. “Een bewuste keuze opdat er veel lichtinval zou zijn en de dieren geen beklemmend gevoel krijgen. Het is de bedoeling dat ze zich tijdens de behandeling comfortabel voelen”, aldus nog Lieselotte.

Modernste apparatuur

De praktijk is uitgerust met de modernste apparatuur zoals Doppler-echo, en beschikt over het nieuwste fysiomateriaal waaronder TENS-therapie, laser- en balanstherapie. “Daarnaast zal er ook ruimte zijn voor kwalitatieve honden- en kattenspullen en hulpmiddelen voor fysiopatiënten”, geeft Lieselotte nog mee. “We merken immers dat die groep steeds groter wordt. Met fysiotherapie gaan we op een niet-invasieve manier het bewegingsstelsel van het dier ondersteunen. Deze discipline is al goed geïntegreerd in de humane geneeskunde en wordt nu ook meer en meer toegepast in de diergeneeskunde. Zo kunnen we beter orthopedische en neurologische problemen zoals hernia’s, artrose en standsafwijkingen aanpakken, maar ook blessures voorkomen.”

Dierenartspraktijk Fysiovet Lieselotte Baeyens is gelegen in de Grotestraat 1, De Haan. Info: 0491 25 38 70 oflieselottebaeyens@gmail.com