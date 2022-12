Lieselot opent LNS Beauty in voormalige zaal Avalon

Lieselot Nolf was elf jaar lang schoonheidsspecialiste aan huis. Onlangs ging op het Sint-Maartensplein haar eigen zaak LNS Beauty open. Zaal Avalon stond er te koop. Lieselot en haar echtgenoot verhuisden van de Kasteelstraat naar het stadscentrum. “Op mijn leeftijd was het nu of nooit”, lacht Lieselot (35). Men kan er onder meer terecht voor gelaatsverzorging, maquillage en pedicure.

Van opleiding is Lieselot schoonheidsspecialiste. “Aan Sint-Theresia Kortrijk volgde ik destijds een zevende specialisatiejaar”, klinkt het. “Ik begon met schoonheidsverzorging aan huis. Ik deed het graag en had veel werk, maar elke dag op de baan is niet te onderschatten.”

“Tussendoor werkte ik drie jaar als zorgondersteuning in een ziekenhuis en ging thuis bij vrienden en kennissen voor pedicure. We passeerden hier en het viel ons op dat zaal Avalon te koop stond. Zonder notaris of immobiliënkantoor. We namen contact op met eigenaars Marc Kino en Ilse Carton.”

“We gingen ondertussen aan het dromen wat we met dat handelspand konden doen. De onderhandelingen met de eigenaars leidden uiteindelijk tot een compromis. De woonst stond ons zeer aan. Begin oktober kregen we de sleutel en zijn we alles beginnen aanpassen. Het was hier een open ruimte.”

Handige harry

Lieselot is gehuwd met Martijn Leroy, keurder bij Vinçotte. Het koppel heeft een dochter Marie-Lou (11). “Mijn man is een handige harry en we deden veel zelf”, vertelt Lieselot. “We kregen veel hulp van mijn ouders en schoonmoeder.”

“Een eigen zaak hebben, biedt onder meer het voordeel om bepaalde producten zoals een genderneutraal parfum te verkopen. Ik kan bijvoorbeeld ook een laatavondshopping of een workshop maquillage organiseren.”

In haar fel groen-roze getinte auto komt ze niet meer aan huis. “Om de zes weken zal ik wel nog twee dagen werken in woon-zorgcentrum Het Pardoen”, vertelt Lieselot.

Bijscholingen

LNS Beauty is omwille van dochterlief gesloten op woensdag. “Af en toen zal ik ook wel eens een dag gesloten zijn wegens een bijscholing”, zegt Lieselot. “Ik wil mee zijn met de nieuwe trends of als er nieuwe verzorgingen op de markt komen.”

De etalage deed ze zelf. “Dat is een hobby van mij”, zegt Lieselot. “Ik ben heel graag bezig met aankleding en heb heel veel liggen. Ik zit soms boordevol ideeën en kijk al uit naar de volgende etalage voor valentijn.” (lacht)

LNS staat al heel de tijd voor Lieselot Nolf Schoonheidsspecialiste. “Nu ik start met mijn eigen instituut geef ik daar graag een leuke twist aan want LNS staat voor meer dan dat”, zegt ze.

“De L staat vanaf nu vooral voor Lach – mijn missie is om bij iedereen een lach op het gezicht te toveren –, de N van Naturelle – ik werk met natuurlijke producten en wil bij mijn klanten graag hun Naturelle zelf naar boven halen – en de S van Straal – ik help de klanten even de tijd te nemen om tot rust te komen en te laten schitteren. Kortom, LNS beauty staat voor laat je Lachen, heel Naturelle tot je ervan Straalt.”

Latenightshopping

Vorige week vrijdag en zaterdag beleefde Lieselot haar vuurdoop. “Mijn hartje maakte echt wel 1000 sprongetjes”, lacht Lieselot. “Ik ben zo dankbaar voor alle bezoekjes, fijne attenties en om massaal lokaal te kopen. Dat doet zoveel deugd.”

Vrijdag 23 december is er nog een latenightshopping van 18 tot 20 uur.

(Erik De Block/foto MPM)