Lies en Jonas openen automatenshop met lokale producten

Lies Muylaert (30) en Jonas Vanneste (34), beiden geboren en getogen in Koolskamp, openden afgelopen weekend hun gloednieuwe automatenshop Hoeve Vanneste in de Kapellestraat. Vanaf heden kan je er 24/7 terecht voor dagverse en lokale producten.

Lies en Jonas openden de automatenshop op dezelfde plaats waar Jonas’ ouders Dirk Vanneste en Martine Wambeke lang een hoevewinkeltje hadden. “Mijn ouders hadden ook een hoevewinkeltje in de hangar”, vertelt Jonas. “Vier jaar geleden gingen ze met pensioen en moest dat winkeltje sluiten.” Jonas, die zelf ook landbouwer is, wilde dat hoevewinkeltje nieuw leven inblazen. “Dat was toen maar twee uur per dag geopend, maar via het gebruik van automaten kunnen mensen nu dag en nacht bij ons winkelen.” Partner Lies Muylaert vult aan: “We willen de mensen de kans bieden om de korte keten te stimuleren en rechtstreeks bij de lokale boer te winkelen.”

Creatief

In de automaten zijn verschillende producten te verkrijgen. Het gaat van eieren en sla tot aardbeien en tomaten. “Niet alles is onze eigen kweek, maar alles wat we verkopen is wel lokaal”, zegt Lies. “Zelf kweken wij aardappelen, broccoli en prei en hebben we kippen die dagelijks eieren leggen.” Aan de bouw van de automatenshop zijn Lies en Jonas toch een drietal maanden bezig geweest. “We hebben de bestaande loods omgebouwd en ook een parking aangelegd”, legt Jonas uit. “Het is voor onze klanten zeer toegankelijk en ook visueel zichtbaar. Dat is ook belangrijk, want mensen willen in een tijd als deze alsmaar sneller bediend worden.”

“Wij beseffen dat winkelen in een automatenshop het sociaal contact tussen mensen enigszins wegspoelt”, zegt Jonas. “Daar willen we creatief mee omgaan, dus zijn we in de toekomst van plan om enkele evenementen te organiseren waarbij klanten via een hapje en een drankje een babbeltje kunnen slaan met elkaar.” Het openingsweekend was volgens het koppel alvast geslaagd. “Er waren veel nieuwe klanten, maar ook klanten die destijds bij mijn ouders winkelden”, vertelt Jonas. “Ook zowel jong als oud was aanwezig, dus wij zijn heel tevreden.”

Hoeve Vanneste is te vinden in de Kapellestraat 36 in Koolskamp.