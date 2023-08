Liene Van Den Bosch is opvolgster van notaris Francis Vlegels: “Geen eenzaam, maar sociaal beroep”

Wie recent aan het notariaat van Francis Vlegels in de Meulebekestraat passeerde, merkte ongetwijfeld al dat er vooraan aan de oprit een nieuwe naam van een notaris vermeld staat. Francis Vlegels is met pensioen en liet zijn notariaat over aan Liene Van Den Bosch.

Liene (38) is afkomstig uit Tielt. Ze is getrouwd met Bert Vankeirsbilck, geboren en getogen in Ingelmunster. Hij is de kleinzoon van wijlen Robert Vankeirsbilck, die jarenlang in de Lammekensknokstraat woonde en bekend was als een fervente wielertoerist. Hij is de zoon van Bart en Mia Vankeirsbilck-Demeyere, die vele jaren in de Bollewerpstraat woonden en zich daarna settelden in Oostrozebeke. Liene en Bert zijn de ouders van Emmelie (10), Mathijs (8) en Jannes (3).

Constante bijscholing

Het gezin woont nu nog in de Kweekstraat. Binnenkort verhuizen ze echter naar het notariaat in de Meulebekestraat 3. De familie is muzikaal. Liene zelf speelt piano. Ze houdt ook van sport en is graag sociaal in de weer. Ze studeerde wiskunde-moderne talen aan het College en later aan de Bron in Tielt. Haar universitaire studies volgde ze aan de Universiteit Gent: bachelor rechten en master notariaat. Ze is ook een erkend bemiddelaar in familiezaken. In 2010 begon ze te werken als notarieel jurist in het notariaat van notaris Francis Vlegels. Sinds 15 februari is ze officieel de opvolgster van notaris Francis Vlegels, die met pensioen ging.

Welke taken heeft een notaris? “Mijn taken zijn heel divers. Je kan voor heel wat bij mij terecht: familierecht, ondernemingsrecht, fiscaal recht, vastgoedrecht, erfenisrecht… Mijn tussenkomst als notaris is nodig op momenten die vaak een belangrijke impact hebben in het leven van de mensen”, vertelt Liene. “Mijn rol als notaris bestaat er vooral in ervoor te zorgen dat de zaken op een correcte en voor iedereen duidelijke manier worden geregeld, waarbij de belangen van de cliënten maximaal worden behartigd en waarbij alles met instemming van alle partijen en binnen het wettelijk kader wordt geregeld. Iedereen moet begrijpen wat de regeling inhoudt en moet ermee akkoord kunnen gaan. Ik vind het zeer belangrijk dat de cliënten mij als notaris als een vertrouwenspersoon kunnen ervaren. De cliënten moeten de garantie hebben dat alles in hun belang, transparant en correct zal verlopen. Of mijn job in de loop der jaren veel veranderde? Vooral de regelgeving is heel wat gewijzigd. Wetgeving verandert vaak en er is constante bijscholing nodig. De digitalisering heeft de werking van het notariaat grondig en in positieve zin gewijzigd, maar de dienstverlening aan de mensen moet op de eerste plaats blijven staan. De videoconferentie bijvoorbeeld schakel ik enkel in bij noodzaak. Zodra het mogelijk is ter plaatse samen te zijn, vind ik dit een absolute meerwaarde. Samenzitten tegenover elkaar heeft een positief effect om zaken te bespreken en tot gezamenlijke standpunten en oplossingen te komen. Er wordt vandaag de dag ook heel wat meer service verwacht van het notariaat. Het blijft een boeiende job vol uitdagingen.”

‘Louche’ figuren

Moet een notaris alert blijven in een tijd waar je wel eens leest dat louche personen misbruik proberen te maken van de samenwerking met een notaris? “Met echt louche mensen had ik nog niet te maken. Ik blijf wel alert in elk dossier, in die zin dat alles juridisch correct verloopt. Ik moet er voor zorgen dat het belang van alle partijen wordt gegarandeerd en dat niemand emotioneel onder druk wordt gezet.”

Interactie

Of mijn job een eenzaam beroep is? Eenzaam is het zeker niet, integendeel. Het is een heel sociaal bestaan. Je hebt zeer veel contact met mensen en je steunt op een team van medewerkers waarmee je voortdurend samenwerkt.”

“Je komt dagelijks in contact met zaken die zeer belangrijk zijn voor mensen en waarbij het cruciaal is dat die op een goede manier worden geregeld. Interactie met de mensen waarbij ze optimaal geïnformeerd worden en waarbij goed naar hen geluisterd wordt, zijn daarbij essentieel”, stipt Liene aan, die in haar kantoor met zes deskundige, vriendelijke en gemotiveerde personen werkt.”

“Ik vind het vooral heel belangrijk dat er als een team wordt samengewerkt om als notariaat een deskundige en klantvriendelijke service te kunnen bieden. We werken nu ook met meer personeel, zodat alles optimaal kan verlopen. Ik kijk uit naar de toekomst en vind het een eer om in de gemeente Ingelmunster notaris te mogen zijn.”

Info: 051 31 89 01 (tijdens de kantooruren).