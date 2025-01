Lien (44) ontwerpt reflecterende fietshelm: “Niet enkel de meest zichtbare in het donker, maar ook de meest veilige”

Fietsers zijn vaak goed verlicht vooraan en achteraan, maar zijdelings is dat wel iets anders. Lien Degrauwe (44) uit Wevelgem helpt dat probleem nu uit de wereld met een mooie uitvinding: een 360° reflecterende fietshelm. Het concept wordt in primeur voorgesteld op Velofollies in Kortrijk. “Ik wou niet enkel de meest zichtbare helm in het donker, ik wou ook de meest veilige helm.”

Als fietser opvallen in het donker, het is o zo belangrijk. Het is ook daar dat Lien Degrauwe aan dacht toen ze drie jaar geleden het idee kreeg om een reflecterende helm te maken. Lien is afkomstig uit Passendale en heeft meer dan twintig jaar ervaring in sportretail en mode. Ondertussen woont ze al tien jaar in een mooi herenhuis in Wevelgem. Het is daar dat ze de afgelopen jaren hard werkte om haar project Swivvle vorm te geven.

Het startte allemaal in de coronaperiode met het bestuderen van de reflectietechnologie. “Ik wou een product maken waaraan geen batterijen aan te pas komen. Een reflecterende helm maken, bleek echter geen gemakkelijke opdracht. Vooral omdat ik met kleuren wou werken”, vertelt de onderneemster.

Lien nam een professor chemie onder de arm en na veel zoeken slaagde ze erin een volwaardig eindresultaat af te leveren. “De reflectietechnologie werd 100 jaar geleden uitgevonden. Het zijn in feite holle glaspareltjes waarop het licht weerkaatst. Als je daar echter kleur aan toevoegt, werkt het niet meer. Het was een zeer complex proces om mijn gekleurde helmen te ontwikkelen, maar het is gelukt. De technologie om te reflecteren zit in het materiaal van de helm verwerkt. Zaag je die in twee stukken, dan zal je zien dat hij ook reflecteert langs de binnenzijde.”

Daarnaast was het zoeken naar een helmproducent die wou meedenken met Lien. “De meeste producenten haakten af toen ze hoorden wat ik van plan was. Ik legde de lat voor mijzelf bovendien heel hoog. Ik kon inderdaad naar een producent zijn gestapt om met een van zijn bestaande modellen te werken, maar ik wou mijn eigen helm, wat het geheel uniek maakt.”

MIPS

De Swivvle-helmen hebben niet enkel de innovatieve reflectietechnologie, ze voldoen aan de strengste veiligheidsvoorwaarden. “Alle profrenners gaan de baan op met een helm, maar nooit zonder dat die met MIPS uitgerust is”, vertelt Lien verder. “MIPS staat voor ‘Multi-directional Impact Protection’ en is ontwikkeld door een Deense hersenchirurg. Het systeem werkt door een toevoeging van een extra laag tussen het hoofd en de helm, waardoor de helm bij een botsing iets kan bewegen en draaien. Het vermindert de kans op een hersenletsel bij een zware val fel. Mijn helm is trouwens niet enkel uitgerust met die MIPS-technologie, maar hij is tevens gecertificeerd voor gebruik op pedelecs, de snelle e-bikes die tot 45 km per uur rijden.”

De naam Swivvle is afgeleid van het Engelse woord swivel wat draaien betekent. “Ik voegde er nog een v bij omdat dat mooi staat. Het bekt bovendien goed voor de internationale markt, want ik wil wel degelijk de wereld rond met mijn helm.”

China

De helm zelf wordt gemaakt in China. “Ik heb wat ervaring met de Chinezen. In mijn vorige job reisde ik twee keer naar het land om een productielijn in de fashion op te starten. Omgaan met de Chinezen is iets bijzonders, je moet een beetje weten hoe je met die mensen moet aanpakken. Ik kocht meteen de grootste container die er te vullen is, omdat het toch wel duur is om alles tot hier te krijgen.”

Lien denkt daarnaast hard na over duurzaamheid. Zo kan je het zakje waar de helm instopt in het compostvat werpen. Op de verpakkingsdoos werd een minimum aan inkt gebruikt, zonder afbreuk te doen aan de merkidentiteit. “Mensen gooien zoiets vaak in de vuilnisbak. De doos is zodanig gemaakt dat hij ook kan worden gebruikt om spulletjes op te bergen. Bovendien plant ik per verkocht product een boom, ook om een beetje te compenseren dat mijn helmen uit China komen.”

Pas vorig jaar in mei kon Lien met haar helm naar buiten komen. “Je kan mijn helm verkrijgen op bol.com, waardoor de helm meteen in Nederland vlot verkrijgbaar is. Ondertussen contacteerde Amazon mij, met de vraag of ik ook via hen wou verkopen. Ook is mijn helm in verschillende fietswinkels te koop en bij AS Adventure.” De helm kost 179 euro. “Als je andere helmen met dezelfde specificaties wil aankopen, dan betaal je vaak een pak meer”, verduidelijkt Lien de prijs. “Er zijn twee modellen: één voor volwassenen en één voor kinderen. Elk model is in verschillende maten en kleuren te verkrijgen. En ondertussen ben ik al nieuwe modellen aan het ontwikkelen.”

Goed doel

Tenslotte is Lien nog op zoek naar een goed doel. “In aanloop van mijn definitieve helm, kwamen we uit bij een exemplaar dat iets minder reflecteert. Die helm is ook niet MIPS, maar kan wel gebruikt worden op de speedelec. Lien heeft zo’n vijftig exemplaren van die helm en ze zou het jammer vinden dat die bij wijze van spreken liggen weg te rotten omdat het model niet meer commercieel interessant is. Daarom wil de Wevelgemse die helmen wegschenken aan een goed doel. “Ik wil echt dat ze terechtkomen bij mensen die ze nodig hebben”, aldus Lien. Een twaalftal helmen gaat naar het Sociaal Huis in Wevelgem. “Sinds enkele jaren richten wij fietslessen in, in samenwerking met vzw Mobiel. Heel wat mensen die in contact komen met het sociaal huis hebben nooit leren fietsen. Met laagdrempelige fietslessen voor volwassenen willen wij mensen fietsvaardiger maken, waardoor hun actieradius vergroot”, zegt Sofie Delaere, directeur van het Sociaal Huis.