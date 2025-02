Lien (39) en Miguel (45) openen nieuwe vestiging van Four Roses: “De keuze voor Nieuwpoort sluit perfect aan bij de beleving die we nastreven”

De Albert I Laan in Nieuwpoort heeft er vanaf vrijdag een kledingzaak bij. Bij Four Roses vind je hippe kledij voor dames van alle leeftijden, maar kan je ook terecht voor stijladvies. Voor het op en top Belgische merk is de nieuwe Nieuwpoortse winkel een beetje ‘thuiskomen’.

Het koppel Lien De Vroe (39) en Miguel Uytterhaegen (45) staat al tien jaar aan het roer van Four Roses. Miguel had al ervaring als bedrijfsleider in de lingeriesector, maar Lien kwam recht uit de maatschappelijke sector na een mooie carrière bij Child Focus. Het kledingmerk mikte op oudere dames, maar onderging een verjongingskuur. “Het is de bedoeling dat drie generaties bij ons kunnen komen winkelen”, zegt Lien, die het creatieve brein is.

Persoonlijke band

Na Antwerpen, Gent, Aalst en Hasselt opent het koppel vrijdag een vestiging in Nieuwpoort. De keuze voor de kuststad is niet toevallig, want Lien en Miguel hebben er een persoonlijke band mee. De familie heeft er namelijk een appartement waardoor ze op regelmatige basis hun vrije tijd hier doorbrengen en de stad dus goed kennen.

“De keuze voor Nieuwpoort sluit ook perfect aan bij de beleving die we nastreven: een toegankelijke, stijlvolle en down-to-earth shoppingervaring”, aldus Miguel. “Dankzij de permanente zondagsopening in de winkelstraten kunnen klanten ook heel het weekend de nieuwste collecties ontdekken.”

Ambitieus

De nieuwe winkel in Nieuwpoort wordt volgens het koppel de meest ambitieuze tot nu toe. “We voorzien een uitgebreide koffiehoek, waar mannen en familieleden kunnen ontspannen terwijl klanten rustig shoppen. De inrichting weerspiegelt de evolutie van het merk, met een nog sterkere focus op presentatie en inspiratie. Naast onze eigen collectie bieden we ook een selectie invited brands aan van accessoires, sneakers, juwelen, kaarsen en tassen.”

Het kledingmerk wil nog verder groeien in ons land. “We willen blijven professionaliseren en onze collectie uitbreiden met accessoires zoals kousen of caps, evenals capsulecollecties rond afgebakende thema’s om midden in het seizoen een injectie aan inspiratie aan te bieden”, gaat Lien verder. “We zien in België nog een mooie, potentiële groei voor ons merk voor we richting buitenland kijken. Hier alles optimaliseren en professionaliseren is onze eerste ambitie. Zo krijgen de webshop en het kassasysteem een grondige update in functie van data-optimalisatie en breiden we het team uit met nieuw ondersteunend talent.” (DMe)