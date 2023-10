Liefst zeven medailles voor Flandrien Kaas op World Cheese Awards: “Kers op de taart van ons verjaardagsjaar”

Op de World Cheese Awards in Trondheim (Noorwegen) viel Flandrien Kaas uit Wervik maar liefst zeven keer in de prijzen. Precies tien jaar na de start van de kaasmakerij op de hoek van de Vagevuurstraat en Hoogweg haalt Flandrien Kaas één gouden, drie zilveren en drie bronzen medailles. “Dit is de kers op de taart van ons verjaardagsjaar”, aldus zaakvoerders Jan Desmet en Helga Deloof.

“We zijn vereerd dat onze kazen door de internationale jury werden beloond voor hun kwaliteit, smaak en vakmanschap.” Het bedrijf bevestigt hiermee zijn reputatie als één van de beste kaasmakerijen ter wereld voor harde, goudse kazen. Vier jaar geleden, toen in Bergamo, won men ook zeven medailles maar was er geen goud bij. Nu dus wel.

Kaasmakers uit heel de wereld aanwezig

Elk jaar verzamelen kaasmakers uit heel de wereld op de World Cheese Awards om hun kazen te laten beoordelen. Een jury van professionals kwam dit jaar bijeen in Noorwegen om de ingestuurde kazen te beoordelen op smaak en kwaliteit. Aan de reeds 35ste editie, georganiseerd door the Guild of Fine Food, namen maar liefst 4.500 kazen uit 43 landen deel. Een jury van 264 kaasexperts beoordeelde de producten.

Als ambachtelijke kaasmakerij heeft Flandrien Kaas een reputatie hoog te houden. De afgelopen jaren viel het keer op keer in de prijzen in de categorie ‘harde goudse kazen’. “De editie 2023 is een echte ‘grand cru’ voor ons bedrijf”, zegt Jan. “Flandrien Oud, onze kaas die twaalf maanden gerijpt heeft, werd voor de tweede opeenvolgende keer bekroond met een gouden medaille. Flandrien Jong, Flandrien Rouge Jong en Flandrien Rouge Oud kregen een zilveren medaille. En met Flandrien Gerijpt, Flandrien Rouge Gerijpt en onze Flandrien Rouge Grand Cru wisten we een bronzen medaille in de wacht te slepen. Een onverhoopt resultaat.”

Flandrien Kaas behoudt met deze onderscheidingen zijn toppositie in het gamma van de harde goudse kazen. “Hoewel we al vaak in de prijzen zijn gevallen, blijft het toch altijd een beetje bang afwachten op de resultaten van de World Cheese Awards”, aldus de zaakvoerder die er de derde generatie is.

“Dat we zeven keer in de prijzen vallen in het jaar waarin we onze tiende verjaardag vieren, is prachtig. We werken met ons team dag in, dag uit om kwalitatieve en smaakvolle kazen te produceren, waarbij duurzaamheid, ambacht en liefde voor het vak centraal staan. We zullen de bekroning dan ook gepast vieren.”

Korte keten

Het Wervikse familiebedrijf werd in 2013 opgericht. Ondertussen werd de kaasgroothandel Triporteur verkocht. Van bij de start stelden de zaakvoerders duurzaamheid voorop. “We huldigen het principe van de korte keten”, klinkt het. “We werken nauw samen met melkveehouders uit de regio, met wie we afspraken hebben over hoe de koeien gevoederd worden. Voorts waken we in alle stappen van het productieproces nauwgezet over de kwaliteit.”

“Daarbij is het vakmanschap van onze kaasmeesters essentieel, maar we verzoenen onze ambacht waar mogelijk met innovatieve technologieën. Zo houden we de werkdruk beheersbaar voor de medewerkers en hebben we tegelijk garanties over de kwaliteit van de kazen aan het einde van het rijpingsproces.”

35 medewerkers

Flandrien Kaas heeft ondertussen negen varianten op de markt: waaronder deze Flandrien Oud. © GF

Flandrien Kaas heeft ondertussen negen varianten op de markt: Jong, Gerijpt, Oud, Grand Cru, Light en Rouge (in vier leeftijden). Jaarlijks verwerkt de kaasmakerij nu ruim 20 miljoen liter melk tot kaasbollen, goed voor een productie van zowat twee miljoen kilo kaas. In de rijpingszaal kan tot één miljoen kilogram kaas in perfecte omstandigheden geaffineerd worden.

De familiale kmo telt 35 medewerkers en realiseert een omzet van ruim 15 miljoen euro. Flandrien Kaas wordt verdeeld via kaasspeciaalzaken en slagerijen en is ook in de supermarkt terug te vinden.