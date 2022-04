Lichtervelde gaat pop-up handelszaken ondersteunen

De Lichterveldse gemeenteraad keurde unaniem een reglement goed ter ondersteuning van pop-up handelszaken.

“Met het gemeentebestuur willen we de strijd aangaan tegen leegstaande handelspanden”, vertelt schepen van ondernemen Els Kindt (CD&V).”Het online shoppen kende tijdens de pandemie een groot succes. Eén van de gevolgen hiervan is het dalende aanbod van fysieke winkels. We willen met het concept pop-up jonge, startende ondernemers ondersteunen en tegelijkertijd leegstand in ons kernwinkelgebied vermijden en bestrijden.”

“Voor deze actie hebben we een subsidiepot van 12.000 euro voorzien. Handelaars die een pop-up willen openen in een leegstaand handelspand kunnen rekenen op een tijdelijk contract van 1 jaar door de verhuurder van het pand. De gemeente voorziet op haar beurt financiële ondersteuning voor de starter en betaalt de helft van de handelshuur, met een maximum van 400 euro als subsidie aan de starter in de eerste 6 maanden en 25 procent van de handelshuur vanaf de zevende maand tot maximum 1 jaar”. (BCH)