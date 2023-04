Lichaam resetten met cryosauna bij Healthyclub

Gezonder gaan leven, het lichaam sneller laten recupereren en je huid een boost geven? Wie wil genieten van een intensieve verjongingskuur kan vanaf heden terecht op de Pottelberg in Kortrijk. Daar werd recent een cryosauna geïnstalleerd, die gebruikers laat afkoelen tot wel -170 graden!

Een sauna maar dan net omgekeerd! Het lijkt ongelofelijk maar bij Healthyclub, het gezondheidscentrum op de Kortrijkse Pottelberg, is het pure realiteit. Peter De Pandelaere (50) en Sophie Suffis (40) lieten een cryosauna installeren, te vergelijken met een gigantische diepvriezer op mensenmaat.

“Het systeem koelt de cabine af tot -170 graden waardoor het lichaam wordt blootgesteld aan een extreem temperatuurverschil”, lacht het duo. “Je zou gaan denken dat je hierdoor dan meteen bevriest, maar dat klopt niet echt. Doordat we werken met sterk afgekoelde lucht en niet met vocht, wordt enkel de bovenste laag van de huid blootgesteld en dat biedt heel wat voordelen. Er is een brede waaier aan voordelen aan verbonden, maar samengevat laat het je lichaam toe even te resetten. Ook voor de huid zelf zijn er enkel maar voordelen, waarbij het bloed beter kan circuleren.”

Nieuw en revolutionair in Kortrijk, al is het principe van een cryosauna geen onbekend gegeven in de wereld van sporters en sportcentra. “In Nederland is het een ware hype en het is ook op die manier dat we het leerden kennen”, vult het koppel aan.

Weg met kaaltjes

“Topsporters maken er volop gebruik van om sneller en efficiënter te gaan recupereren na hun prestaties. Voordien moesten ze rekenen op een ijsbad, maar dat nam veelal bijna een uur in beslag om net hetzelfde effect te bereiken. Dankzij de cyrosauna kan het in drie minuten waardoor het heel wat beter in hun trainingsschema in te plannen is. In België zijn er op dit ogenblik amper vijf en voordien moest men meteen richting Brussel rijden om het te kunnen ervaren.”

“Door de koudeschok kan het lichaam op een erg efficiënte manier komaf maken met heel wat kwaaltjes. Zo wordt cryotherapie zelfs gebruikt voor het behandelen van angststoornissen en depressies, net doordat het lichaam wordt gestimuleerd om te herstarten.”

