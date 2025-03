Libeert levert maar liefst 13 miljoen paasfiguurtjes

Pasen nadert met rasse schreden en tijdens die periode is het in Komen-Waasten alle hens aan dek. Chocolademaker Libeert, die dit jaar 100 verjaardagskaarsjes uit mag blazen, levert in 2025 niet minder dan 13 miljoen paasfiguurtjes uit chocolade. “En op verschillende plaatsen verstopten we zelfs iets extra’s.”

Of het nu de paasklokken zijn, of de paashaas die zijn opwachting maakt, chocolade hoort er deze periode bij. Van konijntjes in pure chocolade tot kuikentjes in de witte versie, in heel wat stukken van de wereld gaat de paasperiode hand in hand met de zoete lekkernij. En in diezelfde wereld is de kans groot dat je een stukje Belgische vakkennis toegestopt krijgt.

100-jarig bestaan

“Het is inderdaad de drukste periode van het jaar, maar wel eentje waar we allemaal met de glimlach op het gezicht komen werken.” Co-CEO Lily Libeert merkt ook dit jaar dat de Belgische chocolade wereldwijd in de smaak valt. “Met meer dan 50 verschillende variaties, slagen we er dit jaar in om niet minder dan 13 miljoen paasfiguurtjes te produceren en te leveren. Uitzonderlijke cijfers in dit uitzonderlijke jaar, want Libeert bestaat 100 jaar. Wat ooit begon als een kleine chocolaterie, bleef groeien tot op het punt waar we nu staan. We zijn nooit van onze strenge kwaliteitsnormen afgestapt en dat viel dus in de smaak.” Een 100-jarig bestaan vieren tijdens de paasperiode? Dat doet Libeert in geheel eigen en vooral toepasselijke stijl. “We hebben onze paaseitjes tijdelijk gekoppeld aan een heuse schattentocht. Zo zijn er diverse exemplaren met een gouden wikkel te vinden. De gouden wikkel zit verstopt achter een andere wikkel, dus je kunt ze onmogelijk met het blote oog spotten. Wie zo’n gouden wikkel vindt, met daarop 100 jaar gedrukt, maakt kans op leuke en vooral lekkere prijzen. En dat is, hoe kan het ook anders, met chocolade. Zo zal één iemand erin slagen zijn lichaamslengte in echte Libeert-chocolade te winnen!” Libeert behoort tot de wereldtop op gebied van de productie van chocoladefiguurtjes. Naast 13 miljoen exemplaren voor Pasen levert het bedrijf ook 4 miljoen exemplaren tijdens de periode van Sinterklaas. (SR)