Liam opent trainingsstudio Steam in Dorpsstraat

Liam Monein (22) uit Klerken opende onlangs zijn eigen trainingsstudio Steam in de Dorpsstraat 16A, met ingang aan de parking van Keurslager Het Vleeskuipje. Je kan er terecht voor zowel personal training als groepslessen.

“Ik werk hier in onderaanneming van Y-Mind Ieper waar ik zelf ook training geef”, start Liam zijn verhaal. “Maar dit is hier meer mijn eigen plekje en ik ben hier ook de enige trainer. Vrijwel iedereen kan hier terecht, zowel voor één op één trainingen, voor trainingen in kleine en grotere groepen als voor groepslessen. Het doelpubliek van Steam is heel uiteenlopend: van de beginnende sporter tot de ervaren sporter. Ook mensen die een mentale uitlaatklep nodig hebben en alles achter zich willen laten kunnen hier hun gading vinden. Iedereen kan de beste versie van zichzelf worden, daarin motiveer en instrueer ik iedereen, het moet voor iedereen leuk sporten zijn.”

Revalidatie

De groepslessen vinden plaats op vaste tijdstippen. “De één op één trainingen zijn gemakkelijk in te plannen op basis van de agenda van de klant. Ook mensen met een drukke agenda kunnen hier terecht, we zoeken samen wel een tijdstip dat voor de klant past”, verzekert Liam.

“Ik bied een aanbod aan dat zowel binnen de Steam studio als buiten kan doorgaan. De focus binnen mijn lessen ligt op kracht, conditie, fitter worden, algemene gezondheid, revalidatie en dergelijke meer. Dit doe ik via een groot aanbod aan mogelijkheden voor verschillende mensen van om het even welk niveau. Iedereen is welkom om op een verantwoorde manier te sporten.” Liam is gediplomeerd leerkracht sport secundair onderwijs in combinatie met personal trainer. Hij bleef zich daarnaast altijd verder bijscholen.

Info: Instagram steam_personal coaching, Facebook Steam Personal Coaching en https://y-mind.be/y-personal-training/klerken. Een afspraak maken kan via sociale media, 0471 46 93 40 en liam.steampt@outlook.com.