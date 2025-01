“Lekker, vers en zó’n lage prijzen, dat vind je nergens anders”: faillissement Lunch Garden raakt klanten diep in het hart

Het nieuws dat Lunch Garden het faillissement moet aanvragen, zorgde voor een stevige aardschok in ons land. Ook in de vier West-Vlaamse vestigingen wordt emotioneel gereageerd, niet in het minst bij de vele trouwe klanten. Wij trokken naar de Waregemse deelgemeente Sint-Eloois-Vijve, waar de oer-Belgische restaurantketen al decennia een vaste waarde is. “Dit is ons stamcafé. We komen minstens drie keer per week.”

Eerst nog eens de feiten op een rijtje. Restaurantketen Lunch Garden, dat in het hele land 62 vestigingen heeft, is failliet. Er komt een gedeeltelijke overname door het Antwerpse CIM Capital, dat bij 42 vestigingen voor een doorstart wil zorgen. Bij de groep zijn vandaag om en bij de 600 mensen aan de slag, naast een 200-tal bij de restaurants die met een franchisenemer werken. Bij de eigen filialen zouden ongeveer driehonderd werknemers hun job verliezen.

West-Vlaanderen telt vier Lunch Gardens: Kortrijk, Sint-Eloois-Vijve bij Waregem en twee in Brugge. De vestiging in Sint-Kruis bij Brugge moet al zeker de deuren sluiten en is sinds gisteren (maandag 20 januari, red.) niet meer actief.

De status van de andere drie winkels is voorlopig onder voorbehoud tot de onderhandelingen volledig afgerond zijn. Voor Kortrijk Noord zal het restaurant wellicht verdergaan als franchise en wordt er gezocht naar een nieuwe uitbater. De vestiging in Sint-Eloois-Vijve wordt al op die manier uitgebaat. Het restaurant in Brugge zelf zal normaal onder de volledige doorstart van de keten vallen.

Grootmoeders keuken op verplaatsing

Ondanks de bittere pil blijft het gezellig druk in de verschillende Lunch Garden-restaurants die vandaag (opnieuw) aan de slag zijn. Zo ook in Sint-Eloois-Vijve, waar het filiaal al decennialang broederlijk schouder aan schouder te vinden is met de Hypermarkt Carrefour langs de Gentseweg, een drukke steenweg tussen Kortrijk en Gent. Een combinatie die bij de iets oudere lezer ongetwijfeld een belletje zal doen rinkelen, want Lunch Garden en de GB werden vroeger vaak in één adem genoemd.

Nancy Verbinnen en haar man Alain Dequidt (niet op de foto) uit Waregem: “We zijn vaste klanten. Deze Lunch Garden is zowat ons stamcafé. © Kurt Desplenter

“Het is toch spijtig, hé”, zucht Nancy Verbinnen (53) uit Waregem. Samen met haar man Alain Dequidt (58) geniet ze aan haar vaste tafeltje van een koffie. “Wij komen drie keer per week. Minstens. Om iets te eten, maar evengoed voor een pannenkoek, stukje taart of gewoon een koffietje. Dit is al meer dan 25 jaar ons stamcafé, we behoren tot het meubilair.”

“Wij behoren tot het meubilair. We kennen alle werknemers, sommigen zijn zelfs vrienden geworden. Het zijn gouden mensen” – Nancy Verbinnen en Alain Dequidt

Nancy en haar partner leven enorm mee met de werknemers. “We hopen dat onze Lunch Garden dit verhaal overleeft en we hier straks kunnen blijven komen. We kennen letterlijk alle mensen die hier het beste van zichzelf geven. Sommigen onder hen zijn zelfs vrienden geworden. We kennen elkaar vaak door en door.”

In Sint-Eloois-Vijve zijn in totaal 17 mensen aan de slag, jobstudenten inbegrepen. “Schrijf maar op in dikke letters: ‘t zijn stuk voor stuk gouden mensen. Waarom we hier zo graag komen? “Voor het sociale aspect. Dit is voor ons een ontmoetingsplek. En het eten is ook gewoon zeer lekker. En nog betaalbaar. Lekker, vers en zó’n lage prijzen, dat vind je nergens anders.”

Nancy en Alain hebben ook hun favorieten op het menu. “Ik ga vrijwel altijd voor de zeesteak, mijn man kiest voor de Luikse balletjes. Die kunnen ze nergens zo lekker bereiden als hier, zegt hij. Eigenlijk is dit grootmoeders keuken, maar dan op verplaatsing. En voor twee keer 13,99 euro hebben we hier royaal getafeld.”

Nostalgie

Iets verderop zit Nathalie Deweerdt (51), samen met haar zonen Lukas (22) en Jacob (19) Van Laere te genieten van onder andere Luikse balletjes en een beenhammetje. “Lunch Garden is pure nostalgie”, klinkt het bij het gezin uit Deinze.

Nathalie Deweerdt met haar zonen Lukas en Jacob. “Toen we het nieuws vernamen, vonden dat we hier moesten komen eten.” © Kurt Desplenter

“We komen hier niet zo heel erg vaak, maar toen we het nieuws vernamen, vonden we dat we nog eens moesten terugkeren. Want stel dat het concept straks toch helemaal zou verdwijnen, dan zijn we hier tenminste nog eens geweest.”

“En nu we Lunch Garden als het ware herontdekken, zullen we misschien toch weer iets vaker over de vloer komen. Het is hier lekker, de mensen zijn vriendelijk en je krijgt hier een relatief snelle én gezonde maaltijd geserveerd. Het is ook herkenbaar. Je weet waar je je aan mag verwachten: de Vlaamse klassiekers.”

“Toen we het nieuws vernamen, wilden we absoluut nog eens terugkeren. Stel dat het concept straks toch helemaal zou verdwijnen, dan zijn we hier toch nog eens geweest” – Nathalie Deweerdt

Al wringt daar misschien ook wel het schoentje, vindt Nancy Verbinnen. “Die klassiekers zijn voor mensen van onze leeftijd perfect, maar misschien moet de kaart toch iets meer uitgebreid worden om een nieuw publiek aan te trekken. Dan heeft dit verhaal sowieso een mooie toekomst voor zich.”

Prijs-kwaliteit absolute top

Het Ooigemse echtpaar Rudi Forment (60) en Sabine Laquire (58) hoopt niet alleen op een mooie toekomst, de Lunch Garden is ook onlosmakelijk met hun verleden verweven. “We komen hier allebei al sinds onze kinderjaren”, zeggen ze, terwijl ze van – opnieuw – Luikse balletjes en witloof in hespenrolletjes genieten, vergezeld van een karafje rosé. “Twee keer per maand schuiven we hier de voeten onder tafel.”

Rudy Forment en Sabine Lakiere uit Ooigem: fans van het allereerste uur. © Kurt Desplenter

“We komen hier al sinds onze kinderjaren. En ook onze twee volwassen dochters hebben de Lunch Garden-microbe beet” – Rudi Forment en Sabine Laquire

De reden is niet ver te zoeken: “Prijs-kwaliteit is dit absolute top. We zijn nog nooit met honger vertrokken en het heeft ons al altijd gesmaakt. Lunch Garden staat voor ons synoniem met degelijkheid. Het faillissement deed ons dan ook enorm schrikken. Dit mág gewoon niet verdwijnen. Voor ons voelt dit als thuiskomen.”

De Lunch Garden-microbe hebben Rudi en Sabine intussen doorgegeven aan hun twee dochters. “Ook zij houden hier vaak halt. En dan bestellen ze altijd de balletjes in tomatensaus. ‘t Is hier gewoon goed.”

Vol-love-vent

Na zoveel lof kunnen we niet anders dan zelf de proef op de som te nemen. Zowel onze fotograaf als ikzelf opteren voor de topper der toppers bij Lunch Garden: vol-au-vent. Of zoals ze hem hier omschrijven vol-love-vent.

Onze vol-love-vent: om duimen en vingers van af te likken. © Kurt Desplenter

Een breed glimlachende dame vraagt ons of we er een vidéetje bij willen – duuh – en bezorgt ons lichte keuzestress met de opties puree, frietjes, kroketten of gegratineerde aardappelen. We gaan allebei voor de gratin en fotograaf Kurt gooit er nog een stevige schep spruitjes bij. “De eerste portie warme groentjes is gratis, meneer”, krijgen we nog mee.

Voor een dessert hebben we geen plaats meer, maar de rekening is de kers op de taart. Met twee personen betalen we amper 35,43 euro

Eenmaal aan tafel valt ons op hoe vól ons bord ligt. En vooral: het is overheerlijk. Niks op aan te merken en ruim voldoende. Een dessertje kan er niet meer bij, maar de afrekening is de spreekwoordelijke kers op de taart. Voor onze dubbele lunch, inclusief half litertje Cola Zero en Spa, betalen we amper 35,43 euro.

Snel, lekker én meer dan betaalbaar.

Als dat geen troeven zijn waar Lunch Garden mee kan uitpakken, weten wij het ook niet meer.

De Lunch Garden in Sint-Eloois-Vijve vormt al jarenlang een tandem met de naburige Hypermarkt Carrefour. © Kurt Desplenter

Betaalbaar en lekker: het zou zo de slogan van Lunch Garden kunnen zijn. © Kurt Desplenter

© Kurt Desplenter

© Kurt Desplenter