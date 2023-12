Leiedal helpt 84 ondernemers aan een plek op maat en maakt kerncijfers bekend

Wout Maddens, voorzitter van de interlokale vereniging voor streekontwikkeling Leiedal en Kortrijks schepen van Stadsvernieuwingsprojecten, blikt vooruit naar de Bedrijvencontactdagen op 13 en 14 december in Kortrijk Xpo en deelt de vooruitgang van de streekontwikkelaar in de afgelopen vier jaar.

Het resultaat is positief: Leiedal heeft zich ingezet om ondernemers in Zuid-West-Vlaanderen van ruimte te voorzien, met 84 succesvolle verkopen, wat bijna 30 hectare omvat. Dit omvat bedrijventerreinen en kernversterkende projecten, waar gemiddeld 8 hectare per jaar werd geactiveerd.

Leiedal focust op efficiënt gebruik van schaarse ruimte, met reconversie van verouderde bedrijfsgebouwen als kernpunt. Opvallend is dat 78% van de verkopen in 2023 gerelateerd is aan bedrijfsruimte op reconversieprojecten, in lijn met de bouwshift naar ruimteneutraal ontwikkelen. Om regionale bedrijven meer ruimte te bieden, plant Leiedal de ontwikkeling van Evolis II in Harelbeke en Blauwpoort in Waregem, waarmee nog eens 30 hectare aan ondernemersruimte wordt toegevoegd.

Slim ruimtegebruik

De organisatie benut niet alleen schaarse ruimte, maar reconstrueert ook oude bedrijfssites. “We zetten maximaal in op de kwaliteitsvolle reconversie van oude bedrijfssites zoals in de Bissegemsestraat”, licht voorzitter Wout Maddens toe. “Dat doen we intussen al twee decennia. 78% van de in 2023 verkochte ruimte om te ondernemen betrof oude sites die we opnieuw inrichtten en dat zal alleen nog maar stijgen. Voor kmo’s is de ambitie 100 %.”

“78% van de in 2023 verkochte ruimte om te ondernemen betrof oude sites, voor kmo’s is de ambitie 100 %” -Voorzitter Leiedal Wout Maddens

“De Vlaamse overheid erkent onze expertise en steunt de herontwikkeling van brownfields (land dat verlaten of onderbenut is als gevolg van vervuiling door industrieel gebruik, red.) veelal financieel. Vaak moeten die oude sites gesloopt en gesaneerd worden. We leggen de lat dan ook graag hoog: per 10 ha herontwikkelde ruimte, ontharden of vergroenen we 1 tot 2 ha.” Leiedal omarmt hergebruik, met bijvoorbeeld het succesvolle nieuwe Transfogebouw, wat erfgoed behoudt en duurzame bedrijfsruimte creëert.

Datagedreven locatiekeuze

Leiedal streeft ook naar levendige dorps- en stadskernen door wonen en werken te verweven. De Verweefcoach en LocusFocus-tool begeleiden ondernemers bij het vinden van de juiste locatie op basis van data over de onderneming en de omgeving, waarmee het juiste bedrijf op de juiste plaats komt te staan. Leiedal versterkt haar kernversterkingsambities door panden in stadscentra te verwerven.

Wout Maddens vat het samen als: “Het uitgangspunt bij een vraag naar ruimte om te ondernemen is eigenlijk: verweven waar het kan en de ruimte op bedrijventerreinen voorbehouden voor niet-verweefbare bedrijven. Zo krijg je het juiste bedrijf op de juiste plaats. Leiedal zette de afgelopen jaren haar ambities rond kernversterking kracht bij door de aankoop van panden in de Rijselsestraat en de Jan Persijnstraat in het centrum van Kortrijk.”

Circulaire ambities en toekomstplannen

De interlokale vereniging onderzoekt overigens het stapelen van bedrijven in circulaire bedrijfsgebouwen, zoals het veelbelovende pilootproject, De Stapel. Dit initiatief, samen met circulaire en zelfvoorzienende energiesystemen op locaties als Transfo en innovatieve warmtenetten, getuigt van de toewijding aan duurzaamheid van de Intercommunale.

Een overzicht van de projecten van Leiedal in Zuid-West-Vlaanderen © gf

Leiedal plant de komende jaren ondernemers nog eens 50 hectare te bieden via reconversieprojecten, zoals Evolis II en Blauwpoort. Deze regionale bedrijventerreinen, gepland met een focus op duurzaamheid en circulariteit, zullen vanaf 2025 beschikbaar zijn. Met deze plannen blijft Leiedal een essentiële speler in de economische ontwikkeling van Zuid-West-Vlaanderen en een voorbeeld voor duurzame stadsplanning en bedrijfsontwikkeling.