Legia Menen steunt ondernemers met uniek project

Legia Boekhoudkantoor Menen draagt het concept ‘lokaal investeren’ hoog in het vaandel. Graag zouden ze Groot-Menen weer zien openbloeien en daarom kwamen ze op het idee om renteloze, terugbetaalbare leningen aan kmo’s en zelfstandigen aan te bieden.

“Legia is ontstaan uit middelen die kmo’s en zelfstandigen hebben aangebracht in 1925 en die wij nu onder bepaalde voorwaarden willen laten terugvloeien naar de kmo’s en de zelfstandigen uit Groot-Menen en een aantal aangrenzende gemeenten. We bestaan momenteel uit een zeskoppige raad van bestuur”, zegt voorzitter Marc Desmet. Dit project is in ieder geval uniek in zijn soort. “Geen enkel bedrijf heeft zoiets lopen. We helpen zelfstandigen en kmo’s uit Menen, Rekkem, Lauwe, Wevelgem, Gullegem, Moorsele, Wervik, Geluwe en Dadizele om innovatieve projecten met een duurzame maatschappelijke meerwaarde te realiseren. De goedgekeurde projecten krijgen financiële steun in de vorm van complementaire, renteloze, terugbetaalbare leningen. Om in aanmerking te komen voor investeringssteun, moet het project duidelijk afwijken van de normale dagelijkse activiteiten. Bij de beoordeling houden we vooral rekening met het vernieuwende karakter voor het bedrijf of de sector, de maatschappelijke meerwaarde en de organisatorische en financiële haalbaarheid”, vertelt Marc. Deze maatschappelijke meerwaarde kan zich bijvoorbeeld uiten als, onder andere, meer arbeidsplaatsen, een betere huisvestingskwaliteit, een verhoogde activiteit en beleving in de stadskern of gemeentelijke kern, een hoger gemiddeld inkomen en/of een gezonde toename van de diverse bevolking”, vult bestuurslid Bernard Coorevits aan.

Geen limiet

Iedere zelfstandige of kmo in Menen of omgeving kan dus bij Legia Lokaal Investeren deze renteloze investeringssteun aanvragen. “Inderdaad. Er is ook geen limiet op deze aanvraag, iedereen komt in aanmerking”, aldus Bernard Coorevits. “Door het renteloze concept verdienen wij daar zelf uiteraard geen cent mee, maar het gaat ons voornamelijk om de broodnodige stimulatie van het ondernemerschap hier in Groot-Menen. We uiten zo onze dankbaarheid aan onze voorouders die toen, bijna honderd jaar geleden, al deze opstartende kleine zelfstandigen hier financieel gesteund hebben. Dit project is ons geschenk naar hen toe”, besluit Marc Desmet. (NV)