Leen (45) wil klanten in Flÿta de pauzeknop leren indrukken: “Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer”

Creatieve duizendpoot en relaxatietherapeut Leen Taelemans (45) richt bij haar woonst in de Desselgemseweg in Waregem een nieuwe praktijk op. Flÿta, heet die, wat drijven en bewegen betekent in Scandinavische talen. Leen biedt er ook coaching en bodycomfort aan.

Leen Taelemans groeide op in het heuvelachtige Pajottenland. 13 jaar geleden bracht de liefde haar naar Waregem. De vroedvrouw en relaxatietherapeut specialiseerde zich doorheen de jaren verder als coach, had 15 jaar een eigen praktijk en werkte als docent aan de Arteveldehogeschool in Gent. Als coördinator van het Deerlijkse Huis van het Kind en de zomerschool riep ze Het Boekenhuis in het leven, om kinderen met een leesachterstand te helpen.

Het ondersteunen tijdens een zwangerschap en het begeleiden van kinderen, jongeren, studenten en volwassenen combineert ze al jaren met het werk als schrijver en creatief ontwerper in haar Labo Serendipità, waarmee ze al verschillende projecten en producties ontwikkelde.

Door zwangerschapsverlies drukte Leen een jaar geleden de pauzeknop in, en nam ze tijd om te bekomen, te verwerken en nieuwe energie te vinden. Dat stimuleerde haar om terug te keren naar haar kern en opnieuw een eigen praktijk op te richten om mensen te helpen hun balans te zoeken.

Omgaan met de stroom van het leven

De praktijk kreeg de naam Flÿta, lees Fluuta. “In het Zweeds betekent het drijven, zweven, vliegen. In IJsland staat het voor bewegen, in beweging komen”, vertelt Leen. “The art of floating, het leren omgaan met de stroom van het leven. Want drijven op de stroom en de golven van het leven is een kunst, en is niet altijd evident. Het doet ons deugd om af en toe stil te vallen, de pauzeknop in te duwen, even te dobberen en op adem te komen.”

Dat wil ze met Flÿta bereiken. “We hebben niet elke dag een goede dag, en dat hoeft ook niet. Ik wil voor mensen een compagnon de route zijn, een rustpunt, een uitlaatklep, comfort en ademruimte maar ook inspiratie bieden. Meedenken en mensen een spiegel voorhouden. Want velen zien door de bomen het bos niet meer, kampen met kopzorgen, pijn, trauma of verlies.”

Persoonlijk traject

“Klanten blokkeren op dagdagelijkse dingen, kunnen niet meer genieten of hun emoties uiten in een relatie. Het aantal burn-outs blijft stijgen omdat velen geen juiste werk-levensbalans vinden of omdat hun werkmotivatie onder druk staat, ook die mensen zijn hier welkom. De begeleiding kan op een multidisciplinaire manier, samen met de huisarts, specialist of psycholoog van een klant kan ik een tandem vormen.”

In Flÿta biedt Leen coaching, bodycomfort en therapie aan. Je kan er onder meer terecht voor massages, relaxatie- en expressietherapie en een coachtraject op maat van je privé- of professionele leven. “Ik stippel met mensen een persoonlijk traject uit om een specifiek doel te bereiken of leer hen bijvoorbeeld omgaan met spanning, stress, angst en pijn. Naast een relaxerende massage maak ik klanten wijzer door ze correcte technieken aan te bieden die ze thuis verder kunnen toepassen.”

Plankenkoorts

“Zo hielp ik in het verleden enkele artiesten die last hadden van plankenkoorts, of problemen hadden met hun expressie. Alles wordt op maat van de klant uitgewerkt en toegepast.”

Op termijn ontwikkelt Taelemans ook FLŸTA@HOME, een duurzame conceptstore voor meer comfort en Flÿta bij je thuis. (Levi Verbauwhede)

Info: www.flyta.be , 0479 21 06 04.