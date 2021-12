LEDat uit Rekkem verhuurt en verkoopt grote mobiele led-schermen: “Verenigingen, events en wedstrijden in de spots”

LEDat in de Dronckaertstraat 205 is een jong en dynamisch IT-bedrijf, dat nu ook grote led-schermen voor indoor en outdoor evenementen verhuurt en verkoopt. Zaakvoerders Tommy Veracx (37) en Tamara Broutin (34) vormen samen met vader Johnny Veracx (62) een sterk en betrouwbaar familiebedrijf.

Het IT-bedrijf verkoopt en herstelt computers en biedt onder meer professionele hulp bij dataverlies.

“Sinds dit jaar verhuren en verkopen we ook grote mobiele schermen op trailers. Die schermen zijn in de hoogte verstelbaar, 360° draaibaar en windbestendig. Onze krachtige P4 led-schermen garanderen heldere en vloeiende beelden zonder haperingen. Ook vaste led-borden op voet, opbouwpanelen en smartborden maken deel uit van ons gamma”, zegt Tommy Veracx.

Dag en nacht standby

“We mikken vooral op verenigingen, sportclubs, bedrijven en gemeenten, die zichzelf, hun event of wedstrijd in de kijker willen zetten via logo’s, presentaties, filmpjes of livestream. Als reclamemedium is zo’n groot led-scherm tien keer krachtiger dan de sociale media. Met enkele strategisch opgestelde borden kan je bijvoorbeeld iedereen, die in een bepaalde gemeente op straat komt, bereiken.”

“We bieden onze klanten een volledig pakket van A tot Z aan. Verenigingen kunnen met hun sponsordossier naar ons toe komen. We geven hen advies, werken een concept uit en zorgen ervoor dat het beeldscherm optimaal benut wordt.”

Naambekendheid

“We plaatsen de schermen, zorgen voor internet- en stroomkabels en zijn dag en nacht standby als er zich problemen voordoen. We willen partnerships creëren en met onze klanten meedenken hoe hun bedrijf of evenement verder kan groeien.

De mobiele led-borden van LEDat waren al te zien op de Rally van Ieper, op Grensloop Menen en in enkele EK-dorpen. “We willen naambekendheid opbouwen in Zuid-West-Vlaanderen en in Groot-Menen in het bijzonder.”

“Daarom krijgt elke klant uit Groot-Menen 15 % korting in 2022. Bedrijven of verenigingen groot of klein, iedereen mag bij ons aankloppen”, besluit Tommy Veracx.