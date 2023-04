Le Prince Boutique: al 25 jaar shoppen in hartelijke sfeer

Met een rijkgevulde geschiedenis mag Le Prince Boutique gerust een gevestigde waarde worden genoemd in de Kortrijkstraat. Dit jaar staat Mieke Danneels (52) al 25 jaar achter de toonbank van de boetiek.

“De eerste jaren was ik met Le Prince Boutique terug te vinden in het begin van de Kortrijkstraat maar in 2002 zijn we verhuisd naar onze huidige locatie op het nummer 142”, vertelt zaakvoerster Mieke Danneels. “Ik heb het geluk om te kunnen samenwerken met Martine en Veronique die net zoals ik de klant met de glimlach en veel liefde helpen.”

De gezellige kledingboetiek is in 25 jaar gegroeid. “In het begin waren we een relatief kleine winkel maar door de jaren heen zijn we een boetiek geworden met een groot aanbod voor verschillende leeftijden. In onze winkel kan je vooral Italiaanse merken zoals Fabiana Filippi, Antonelli en Hemisphere terugvinden maar ook andere merken behoren tot ons assortiment. Bij ons is iedereen welkom en is de klant geen nummer. Wij vinden persoonlijk contact met ons klant heel belangrijk. Ook hechten we veel belang aan eerlijkheid. De klant om de tuin leiden, staat niet onze woordenboek. We zorgen ervoor dat onze klanten in een ongedwongen en hartelijke sfeer kan komen shoppen.”

Vaste klanten

Heeft de zaakvoerster nog dromen te verwezenlijken met Le Prince Boutique? “Echte dromen niet want in 25 jaar heb ik al veel verwezenlijkt. Toch ben ik blij dat we nog steeds ieder seizoen nieuwe klanten kunnen aantrekken.” De zaakvoerster heeft in coronatijden de trend van de webshop niet gevolgd. “Wij hebben onze vaste klanten en die vinden steeds de weg naar onze winkel. Wij zetten vol in op onze sociale media en maken ook reclame in de geschreven pers.”

De voorbije 25 jaar zag Mieke Danneels de Tieltse winkelstraat veranderen, al wil ze dat wel wat nuanceren. “Doordat wij wat op het uiteinde van de Kortrijkstraat gevestigd zijn, heb ik daar niet echt zicht op. de voorbije jaren zijn er in ons stuk van de straat verschillende mooie zaken bijgekomen. Op het vlak van mode denk ik aan Laudi en 2beDifferent. Er is een zeer uiteenlopend aanbod terug te vinden in de Kortrijkstraat en die gezelligheid moeten we uitstralen om de mensen in Tielt te laten shoppen.”

Met de zomerperiode in aantocht polsen we al even bij Mieke Danneels welke kleuren er in de mode zullen zijn. “Normaal werken wij met sobere kleuren maar nu is er toch veel kleur terug te vinden zoals groen en fuchsia.” (KeMa)